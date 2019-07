Karol G enamora al hijo del narcotraficante Pablo Escobar

Karol G es una de las cantantes colombianas del género urbano más populares en la actualidad. Su talento la ha llevado por diversos lugares del mundo y no es raro que haya robado corazones.

La novia de Anuel A A suele publicar en su cuenta oficial de Instagram su día a día y lugares que visita. Su último post fue un video que compartió desde París.

En el corto clip aparece Karol G alista para que le tomen foto. Sin embargo, la persona que la estaba grabando le avisó que se trataba de un video, por lo que no era necesario que se quedara inmóvil.

Al percatarse de su pequeño blooper, Karol G optó por modelar un ceñido vestido negro que dejó en evidencia su exuberante anatomía.

Usuarios en Instagram quedaron encantados por el nuevo contenido que la cantante les compartió. “Una diosa de pies a cabeza me encanta que cuerpazo”, “Bella”, “Veo veo y veo el vídeo y no me canso de verlo, te ves como de otro mundo. Eres perfecta”, escribieron los usuarios en el video.

Sin embargo, uno de los comentarios llegó por parte de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El escritor envió un emoticón en forma de rosa. Ante esto, los fieles fans de Karol G no pasaron por alto tal acercamiento y no duraron en responder al hombre.

“Yo quiero ser como tu papá”, “Te hemos pillado, el hijo de Pablo Escobar encantado con la belleza de Karol G, la reina del bebecito Anuel AA”, comentaron los usuarios.

¿Quién es Juan Pablo Escobar?

Juan Pablo Escobar Henao es un arquitecto, diseñador industrial, escritor colombiano y conferencista de 42 años.​

Además, es conocido por ser hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y de Victoria Eugenia Henao.

Entre sus obras más notables se encuentran: “Pecados de mi padre”, “Pablo Escobar mi padre”, “Pablo Escobar Infraganti” y “Escobar al Descubierto”