Tula Rodríguez tuvo una discusión con Rosángela Espinoza durante programa en vivo

Cuando uno juega con fuego termina quemándose. Y es que la presentadora de televisión Tula Rodríguez no soportó que la modelo Rosángela Espinoza se jactara de sus habilidades para el baile y presumiera de sus copas ganadas en “El gran show”, así que no dudó en responderle.

Todo esto sucedió durante la emisión del programa "En boca de todos". La popular 'chica selfie' indicó que ella había sido la única en levantar dos veces la copa del mencionado programa de baile.

Ante esto, Ricardo Rondón pidió a Tula Rodríguez decir algo respecto a lo escuchado. La presentadora de televisión no quiso responder en primera instancia, pero luego adelantó a decir: “¿Sabes por qué tú has ganado El Gran Show?Porque yo no acepté ir”.

La respuesta sorprendió a todos los participantes del programa y Rosángela Espinoza, al no saber qué hablar, arremetió diciéndole que ella ya pertenecía a ‘otra generación’.

Tula Rodríguez contestó: “Eso sí es verdad. ¿Qué edad tienes amor?”.

"Yo tengo 29 años bien puestos", dijo Rosángela.

"Bueno, ya estás raspando los 30, así que te voy a contar todo lo que he hecho cuando tenía 29 años", expresó la conductora.

A la 'chica selfie' no le gusta perder ante una discusión y respondió: "Yo tengo 5 años trabajando en la TV ¿Y tú?".

Finalmente la exvedette dijo: " Yo trabajo desde los 15. Y si te digo todo lo que yo había hecho cuando tenía tu edad, te vas a quedar callada".