Stevie Wonder se retira de los escenarios tras anunciar que será sometido a un trasplante de riñón

El reconocido cantante y compositor Stevie Wonder no tuvo mejor idea que terminar con los rumores con respecto a su estado delicado de salud durante un concierto.

El intérprete de 69 años aprovechó su presentación en Hyde Park (Londres) el pasado sábado para anunciar que hará una pausa a su carrera musical, pues en septiembre se someterá a un trasplante de riñón.

Stevie Wonder se tomó un momento para dirigirse a los espectadores que fueron a verlo a su concierto. “Estoy bien. Tengo un donante y todo está bien. Quiero que lo sepan. He venido aquí para darles mi amor y darles las gracias por su amor. Los quiero y que Dios los bendiga”.

Además, el músico señaló que hará unas cuantas apariciones en el escenario para luego tomarse un tiempo.

“Voy a hacer tres presentaciones y después me tomaré el receso (…) Van a operarme. Me van a trasplantar un riñón a finales de septiembre de este año”, agregó.

Ante la preocupación de sus seguidores, el intérprete de "Superstition" se mostró tranquilo y aseguró que "siempre soy optimista".

Cabe mencionar que Stevie Wonder viaja acompañado de su equipo médico para cualquier imprevisto que pueda surgir durante la gira.

Finalmente, el reconocido artista habló de sus limitaciones y color de piel. "¿Saben? Es gracioso, pero nunca he pensado que ser ciego sea una desventaja, y nunca he pensado que ser negro sea una desventaja. Soy lo que soy. ¡Me quiero!".

Stevie Wonder nació para triunfar

A los 12 años, Stevie Wonder obtuvo un contrato con el sello discográfico más importante de los años 60, “Motown”. En los 70 conquistó nuevos sonidos e hizo discos como “Talking book” o “Innervisions”.

Además, durante su larga trayectoria artística ha ganado 25 premios Grammy. Entre sus canciones más famosas están “Superstition”, “You are the sunshine of my life”, “Higher ground”, “You haven’t done nothin” y “Isn’t She Lovely”.