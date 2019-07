Sarah Jessica Parker fue acosada sexualmente por conocido actor de Hollywood

La actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su rol protagónico en “Sex and The City”, ha laborado en muchos proyectos televisivos junto a reconocido intérpretes de Hollywood, entre los cuales figuran Steve Martin, Nicola Cage, Johnny Depp, Mattew Mc Conaughey, Hugh Grant, entre otros.

La estadounidense, de 54 años, le tocó lidiar con diversas situaciones en las que los hombres se comportaron como patanes con ella, de acuerdo a sus revelaciones que dio en una reciente entrevista en el programa “Fresh Air” de NPR.

Sarah Jessica Parker hizo alusión a una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, quien le hizo comentarios sobre su figura y fomentó a otros intérpretes en el set a que le dijeran fuertes calificativos.

La estrella de “Sex and The City”, cansada de la hostilización, habló con su representante y le informó lo que estaba sucediendo en el set de grabación, donde se encontraba su acosador. La estadounidense no quiso revelar el nombre del actor ni el título de la producción en curso. “Tenía todo el derecho de decir: ‘Esto es inapropiado’”.

Sara Jessica Parker manifestó que el comportamiento era lo suficientemente grave y que de forma clara “cruzaba todos los límites”. Estaba convencida de que el actor no iba a cesar en su propósito. “Fui a mi agente, porque sentí que ya no podía transmitir lo incómoda que me estaba haciendo eso, lo inapropiado que era”.

“Si esto continúa, le he enviado un boleto de ida desde esta ciudad, donde estaba filmando, y no regresará”, cuenta la actriz referente a las palabras textuales que utilizó su agente al momento de darle un ultimátum al actor que la estaba acosando sexualmente.

En ese sentido, Sarah Jessica Parker indicó que vivió esas traumáticas experiencias cuando inició su larga carrera como actriz en televisión, a principios de la década de 1980 donde tuvo que lidiar con hombres de mucho poder. En ese momento, la también productora admitió que no reconoció las acciones inapropiadas de sus colegas como problemático o que sintió que tenía el poder de decir que “no”.

Para evitar represalias, la estadounidense reveló que actuaba de forma discreta y, en ocasiones, tenía que sumarse a las celebraciones de comentarios no tan agradables de sus compañeros masculinos. Como muchas otras mujeres de la industria del entretenimiento, Sarah Jessica Parker creía que ese era la forma de pagar “derecho de piso” en el cine y que tenía que soportar el maltrato para continuar con su trabajo.