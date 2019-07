Robbie Williams contactó guardaespaldas para evitar que alienígenas se lo llevaran

Desde hace más de una década, el cantante británico Robbie Williams tiene un peculiar interés por el fenómeno OVNI y la existencia de seres extraterrestres.

En una entrevista al podcast “Alien Nation”, el artista reveló su temor a ser contactado por alienígenas y, en el peor de los casos, ser raptado por estos seres. Para prevenirlo, Robbie Williams tomó medidas extremas como contrata un guardaespaldas para que cuide él las 24 horas del día.

En el programa de temas alienígenas, presentado por Jo Wood, Robbie Williams’ comentó que hablar de estas cosas no es nuevo para él. Los motivos que lo llevaron a contratar guardaespaldas no fue sólo para cuidar su integridad física.

"Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba", confesó el cantante británico.

Robbie Williams no culpa a las drogas por traumas del pasado

Robbie Williams también reconoció que testimonios como el suyo suelen resultar difíciles de creer y no descartó que en el pasado haya tenido alucinaciones con el tema y haya experimentado fenómenos que no puede explicar.

"Puede que sí que tenga una enfermedad mental. No sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos", dijo.

El cantante también dejó en claro que las drogas no guardan ninguna relación con lo experimentado.

Robbie Williams asegura que fantasma lo contactó

En la misma entrevista con "Alien Nation", el artista musical hizo una sorprendente revelación, pues aseguró que el fantasma de la cantante Cass Elliot, integrante del grupo "The Mamas and the Papas", lo contactó.

Él rentó una propiedad en Los ángeles y comenzó a sentir cosas extrañas en aquel lugar.

Según Robbie Williams, el espíritu le dijo: “sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor que respetes el mío porque te tengo miedo”.

Sin pensarlo dos veces, sabía que se trataba del espíritu de Mama Cass Elliot porque una tarde, mientras escuchaba la canción ‘California Dreamin’ -uno de los éxitos de The Mamas and the Papas-, la atmósfera en la habitación ‘cambió’ totalmente.