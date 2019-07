Isabel Pantoja deja ‘Supervivientes’ por problemas de salud

La cantante española Isabel Pantoja abandonó la competencia 'Supervivientes’ por un problema de salud que no se ha especificado. Sin embargo, los que siguieron las incidencias del reality, notaron que cuando los concursantes pasaban hambre, Pantoja rechazaba alimentos como la piña porque tenía demasiada azúcar.

Además, se supo que la intérprete de 'Era mi vida él’ tomaba medicinas y que los doctores medían sus signos vitales con frecuencia. También que después de una lesión en las rodillas, sus heridas tardaron varias semanas en sanar.

PUEDES VER Isabel Pantoja confirma su participación en el reality Supervivientes 2019

Este domingo, tras varios días en la enfermería, cuando Jordi González le comunicó el resultado final del parte de los médicos y le anunciaba que debía volver a España, se conocieron algunos detalles de los motivos. “A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas directrices para garantizar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hacen incompatibles tu continuidad en el concurso. Siento decir que debes abandonar todo para ser tratada en España”, le explicó Jordi González mientras le daba las gracias de parte de la producción.

Isabel Pantoja, recibió la noticia con tristeza y pidió disculpas al público y a los compañeros del reality (incluyendo a aquellos con los que se llevaba mal) por su partida. “Me siento triste por las dos cosas. Primero por estar mal físicamente y segundo porque me da muchísima pena después de todo lo que he pasado y de los casi tres meses de concurso. Tengo fuerzas para volver, bien sabe Dios que lo haría por no defraudar a mi familia ni a nadie, ni a mí misma. Estoy preocupada y muy desolada. Lo siento con todo mi corazón...”, dijo.