Hugh Grant justifica agresión a mujer que lo grabó en Roma

Hace unos días, el actor Hugh Grant se ganó el repudio de cientos de usuarios tras ser acusado de haber agredido a una mujer que supuestamente grabó a él y a su familia en Roma.

Sin embargo, grande fue la sorpresa del protagonista de “Cuatro bodas y un funeral” cuando se enteró que la paparazzi era Luisa Melara, jefa del grupo de recolección de basura AMA del Consejo de Roma.

Ante esto, el actor británico no le quedó más remedio que utilizar su cuenta oficial de Twitter para dar sus descargos. Sin embargo, la estrella de 57 años llamó la atención por su mensaje, pues solo se limitó a dar su versión de los hechos y justificar su violento accionar.

"Suspiro. Nunca pensé que esta persona fuera un paparazzi. O que estuviera tratando de filmarme a mi o a mi esposa. Los paparazzi no tienen teléfonos celulares. Y el teléfono no nos estaba apuntando. Pero ella sacó su pie muy rudamente delante de mi esposa que pasaba frente a la cámara. Me opuse’’, escribió Hugh Grant.

Como se recuerda, Hugh Grant se encontraba paseando por las calles de Roma con la madre de tres de sus hijas, Anna Eberstein, cuando de pronto la salida se tornó violenta.

Mientras Hugh Grant y su familia recorrían la capital italiana, Luisa Melara, la jefa de AMA Roma, encargada de gestionar el reciclaje de residuos en la capital italiana, se encontraba grabando un video para desenmascarar a los trabajadores de un restaurante que tiraban basura de forma ilegal a la calle.

Cuando Grant se percató de la presencia de Luisa Melara, el actor la empujó y le preguntó qué estaba haciendo -pensando que les estaba filmando a ellos-. Como se puede ver en el vídeo publicado por el diario italiano "La Repubblica".

Asimismo, la agredida compartió en video a través de sus redes sociales. En el, se puede ver como Hugh le grita "No te pongas delante de mi esposa", a la vez que le aparta el móvil para que no siga grabando.

En entrevista con el diario británico "The Daily Mail", contó más detalles del incidente: "Grant, que estaba detrás de mí, me alcanzó y cogió mi móvil. Yo lo volví a coger y él me dijo: 'No estás siendo nada educada'. Yo le dije lo mismo y entonces un colega le explicó que yo era la presidenta de la empresa municipal de basuras".

¿Cuándo se casó Hugh Grant?

Hugh Grant contrajo matrimonio en mayo de 2018 con Anna Eberstein, madre de sus tres hijas. Además el protagonista de “Nothing Hill” tiene dos hijos con la actriz Tinglan Hong.