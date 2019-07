Gianella Neyra: “Aunque me llamen loca voy a ser feliz” [VIDEO]

Soga Producciones y BF Distribution presentaron el segundo trailer de la película Recontraloca, que se estrenará el 8 de agosto en la cartelera peruana. Bajo la dirección de Giovanni Ciccia, veremos en la pantalla grande a Gianella Neyra como protagonista de esta comedia, que narra las aventuras de Adriana en su vida diaria.

“Es una película que habla del empoderamiento de la mujer, de romper los moldes. Espero que la gente salga contenta del cine y, como mi personaje, con ganas de decir basta, hasta aquí llegó mi jefe, mi novio, mi trabajo y lo que sea que no me haga feliz. Aunque me llamen loca, voy a ser feliz a partir de ahora”, comentó Gianella Neyra.

En Recontraloca, Adriana es una mujer sumisa al borde de un ataque de estrés por los constantes abusos de las personas que la rodean. Desesperada busca a un viejo curandero de los andes que le hace un extraño ritual. A partir de ahí, ella no tendrá ningún reparo en hacer y decir las cosas que piensa al momento de poner en su lugar los demás.

Gianella, además, está feliz de compartir roles con Paul Vega, Giovanni Ciccia, Santiago Suárez, Ale Fuller, Carlos Carlín, Gonzalo Torres, Patricia Portocarrero, Rebeca Escribens y Nicolás Galindo. Franco Cabrera, Guillermo Castañeda, Chiara Pinasco, Priscila Espinoza, Mateo Garrido Lecca, Carlos Solano, y Rossana Fernández Maldonado completan el elenco, todos. “Giovanni Ciccia ha hecho un trabajo increíble con su primera película como director. Estoy feliz de haber sido dirigida y también de haber compartido roles con él. Es muy generoso, exigente, pero muy buena onda. Se van a sorprender cuando vean su trabajo como cineasta. Está impecable”, asegura.