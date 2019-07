Doña Peta luce las carísimas zapatillas Gucci

La mamá del futbolista peruano Paolo Guerrero, Doña Peta, causó asombró durante su paso por el programa “En boca de todos”.

Resulta que la suegra de la modelo Alondra García Miró se presentó en el espacio de América Tv usando las tan comentadas zapatillas de la marca Gucci.

Este detalle no pasó desapercibido por el conductor Ricardo Rondón, quien no dudó en tomarse un momento para hablar sobre el tema.

“Pida lo que quiera, porque después de ver sus zapatillas Doña Peta... usted se merece lo mejor. Mira esas zapatillas, tiene tres líneas de brillantes. Y con cada brillante podrías hacer un anillo de compromiso. Qué linda zapatilla doña Peta. No son de cualquier marca, esas zapatillas son Gucci”, empezó a decir Rondón.

Ante esto, Petronila Gonzáles aclaró que la zapatilla fue un regalo su engreído Paolo Guerrero. “El gusto es de mi hijo”, contó.

Asimismo, Rondón continuó hablando del regaló que le hizo Guerrero a su madre y reveló que dicho diseño aún no está a la venta en nuestro país. “Esas zapatillas la venden en París”, señaló el conductor, que, además presentó el catálogo de Gucci para revelar cuánto cuesta.

Según se dio a conocer en el programa, el modelo que usa la mamá de Paolo Guerrero está $1.210.

Antes de finalizar, Rondón le recomendó a doña Peta que cuide sus zapatillas.

Las zapatillas Gucci que Ivana Yturbe usa todos los días

Cabe mencionar que dichas zapatillas ha dado de qué hablar en las últimas semanas, debido a que la modelo Ivana Yturbe se pasea con ellas por todos lados. Incluso, la joven las presumió en una boda.

Ante la ola de criticas, la expareja de Jefferson Farfán rompió su silencio: “¿Qué puedo hacer? O sea, yo decidí estar aquí y ustedes tienen todo el derecho de especular y yo todo el derecho de ser feliz. En realidad yo sé cuando me pongo y cuando no (las zapatillas). Si me quiero poner algo, me lo pongo y no tengo que dar explicaciones a nadie”, aseveró.