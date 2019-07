Paula Arias revela secreto de Daniela Darcourt tras ausentarse de los escenarios [VIDEO]

Daniela Darcourt sigue ausente de los escenarios tras ser diagnosticada con laringitis crónica, según un comunicado oficial en redes sociales. Sin embargo, Paula Arias, quien apareció con nuevo aspecto en “Reinas del show”, reveló detalle de la intérprete de “Señor mentira” para aclarar rumores de su retiro, momentáneo, de las tarimas.

Luego de su debut en el programa de Gisela Valcárcel, Paula Arias se emocionó por la oportunidad que le dan en ese espacio televisivo. Además, aprovechó las cámaras para hablar de su excompañera de orquesta.

“Mucho respeto para el programa, para la pista, que ha sido un debut pero ufff un manojo de nervios. Es primera vez que hago esto en televisión (....) Me voy a recuperar”, manifestó Paula Arias, quien descubrió que el padre de sus hijos le fue infiel con otra fémina, gracias a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Luego de hacerse algunos arreglos en su físico, apareció renovada en “Reinas del show", donde aprovechó para desmentir los rumores que giran entorno a la ausencia de Daniela Darcourt en los escenarios.

“Siempre estoy con ella en lo que pueda y más en estos momentos que ella me necesita, y necesita a toda la gente que la quiere mucho. Nada, a recuperarse que primero es la salud de ahí ya viene el resto. Sin salud no se hace nada, así que tiene que descansar. Ella es súper talentosa, tiene el apoyo del público, su público la quiere”, expresó Paula Arias.

Luego que cuestionaran a la intérprete de “Probablemente” por una supuesta mentira que inventó para irse de vacaciones, la lideresa de “Son Tentación” fue clara con Daniela Darcourt e indicó lo siguiente: “No, no creo. Aparte que ella cuelga todo, ella cuelga su vida diaria: cuando está en el médico, cuando está en su casa, cuando no pudo gritar gol. No creo que haya sido así. Aparte, ella ama los escenarios, ama lo que hace”.

Como se recuerda, Daniela Darcourt, a través de un comunicado oficial, indicó a la opinión pública que tendría que postergar sus presentaciones debido a complicaciones en sus cuerdas vocales.