Daddy Yankee, Wisin y Yandel se vuelven personajes de Los Simpsons por ‘Si Supieras’

Tras el éxito de 'Si supieras, Daddy Yankee compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece como personaje de la popular serie Los Simpsons. Junto a él, también los acompañan los artistas musicales Wisin y Yandel, así como el gran Homero Simpson.

"#SiSupieras que ya no es el dúo, sino el cuarteto de la historia. @simpsonized", escribe el artista musical en el texto que lo acompaña.

Dicha imagen fue creada por "Simponized", un grupo de ilustradores venezolanos que se dedican a dibujar a las personas como los amarillos personajes. La publicación cuenta con más de 600 mil 'Me gusta' y muchos comentarios graciosos.

Los artistas gráficos también devolvieron los agradecimientos por los créditos, realizando una publicación en su cuenta.

Daddy Yankee, Wisin y Yandel estrenaron “Si supieras”

Daddy Yankee y el ‘dúo de la historia’ son los artistas del momento. Recientemente acaban de lanzar su nueva colaboración titulada “Si supieras”, un potente clip con un ritmo pegajoso.

El nuevo sencillo junta nuevamente a los cantantes para contar una historia de amor adolescente que ya cuenta con 27 millones de vistas en Youtube.

¿Quién protagoniza el videoclip de Daddy Yankee?

Se trata de un joven cantante venezolano llamado Ilich, fichado por el director Nuno Gomes, con quien ya había trabajado en el video Reik y Matisse “Eres tú”.

“Llegó la noticia del casting tres días antes, quedé y justo cuando íbamos a montarnos en el avión para Miami, nos dijeron que íbamos a grabar con Yankee junto a Wisin y Yandel, yo al menos no lo podía creer, fue un gran reto actoral que se me presentó, pero siempre tengo que decir que Nuno Gomes, con quien me siento muy cómodo trabajando, confió y confía en mi talento, estoy muy agradecido con todo lo que está pasando”, expresó el también actor de la novela “Intriga trás cámara”.