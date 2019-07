Madre de Bradley Cooper causó el divorcio del actor con Irina Shayk [FOTOS]

En un principio se especuló que la razón de la ruptura del matrimonio de cuatro años –con una hija de por medio- se debería a un romance entre el actor de Hollywood y la estrella del pop, Lady Gaga, con quien protagonizó la película ganadora del Premio Oscar, “A Star Is Born”.

Sin embargo, la “Mother Monster” negó rotundamente los rumores a pesar de haber sido captada en la casa del actor días después de que la top model Irina Shayk fuera fotografiada saliendo de la residencia con una maleta en la mano rumbo al aeropuerto.

Irina Shayk conoce a la madre de Bradley Cooper

Ahora, los focos apuntan hacía la madre del actor, Gloria Cooper. Luego de enviudar en 2011, el actor llevó a su mamá a vivir con él en New York y posteriormente a Los Ángeles, en el exclusivo barrio de Pacific Palisades, hogar al que luego se sumaría la modelo.

Bradley Cooper presentó oficialmente a Irina Shayk –con quien salía desde abril del 2015- ante su madre Gloria Campano durante una salida a la playa en Atlantic City (Nueva Jersey), en setiembre de ese año.

Un hogar para Irina y Bradley sin Gloria Copper

Cuando Bradley Cooper inició una relación formal con Irina Shayk, el trato con la madre del actor parecía cordial.

Sin embargo, los primeros roces habrían surgido semanas después cuando la modelo rusa participo del Nueva York Fashion Week, y aprovechó para buscar un nuevo departamento donde vivir con Bradley Cooper.

En aquella oportunidad, Irina Shayk y Gloria Cooper fueron captadas caminando tranquilamente, aunque por momentos parecía discutir algo de forma tensa.

Las primeras fisuras con la madre de Bradley Cooper

Según reseña The Sun, la relación entre ambas habría comenzado a deteriorar durante Navidad.

"Pasaron las navidades juntos en Los Ángeles, pero las discusiones entre ellos comenzaron principalmente por la relación de Irina con la madre de Bradley. Un enfrentamiento verbal entre ellas fue el detonante de la ruptura, ya que el actor tiene una relación muy estrecha con su madre”, reveló el tabloide británico.

El punto más álgido habría surgido en enero del 2016, durante el cumpleaños de la modelo el 6 de enero. Irina Shayk aparentemente estaba molesta con Bradley Cooper y decidió celebrar junto al modelo británico Stephen James.

A pesar de todo ello, un año después –en abril del 2017- Bradley Cooper e Irina Shayk se convirtieron en padres de una niña, Lea De Seine.

PUEDES VER: Lady Gaga y Bradley Cooper tendrían un proyecto juntos y como pareja en Marvel

La relación de Bradley Cooper e Irina Shayk se enfría

Sin embargo, según el portal americano Page Six la relación entre Bradley Cooper, de 44 años e Irina Shayk, de 33, colgaba de un hilo a inicios del 2019, debido a que “la pasión entre ellos desapareció, tenían muy poco en común”.

Otra fuente le reveló a People que ambos artistas pasaban cada vez más tiempo alejados.

'Estaban viviendo vidas totalmente separadas. Si él estaba en Los Ángeles, ella está fuera de la ciudad, y si ella estaba en la ciudad, él estaba fuera de la ciudad.

Bradley Cooper toma una decisión

Finalmente, fue el Daily Mail quién logró una declaración del actor de Hollywood confirmando cuál fue el detonante para finalizar su relación:

“Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar”, habría declarado Bradley Cooper.