Vargas Llosa: golpes contra el poder

Por: Jorge Valenzuela Garcés

No es difícil imaginar a Mario Vargas Llosa en la arena, como un gladiador, equivocado o no, luchando por lo que él cree. Por eso mismo, por su naturaleza de combatiente, la Academia Sueca le concedió el Nobel de Literatura el 2010 porque su obra constituye una verdadera “cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.

Ese combate, sin embargo, lo realiza no solo en los debates políticos, ideológicos, que no son ajenos en su vida cívica, sino también en el territorio de la literatura, en el ejercicio de recrear la realidad, de imaginar –desear–, como suele decir, un mundo mejor.

Salvando las distancias y las diferencias de Mariátegui, que decía que para buscar la realidad no había otro camino que la fantasía, el Nobel peruano propone, en los planos literarios, “la verdad de la mentiras”, que nos es otra cosa que el arma poderosa de la ficción. Por cierto, en la puntería de esa arma está, entre otros objetivos, el poder. Es decir, la ficción como una propuesta para demoler el poder y alcanzar la libertad.

La ficción vargasllosiana se establece a partir de la idea de que la ficción es el espacio en el que los seres humanos convocan a lo posible y en el que les es dado vivir otras vidas en las que tientan a alcanzar una plena realización. Sumemos a esta idea otra no menos importante: la profunda necesidad que tiene el hombre de consumir ficciones se explica porque estas le permite soportar dignamente los avatares de la realidad.

El escritor usa frecuentemente el término “mentira” para referir el concepto de ficción. Este empleo no busca oponerse al concepto de verdad (moral, documental, referencial). Para Vargas Llosa, mentir al momento de construir una ficción supone sobrepasar la realidad, excederla, recrearla. Cuando un escritor miente, no está ocultando la verdad, la está traspasando a partir de una serie de dispositivos cuya función es “presentar la no-realidad (lo no existente) como si realmente existiera”, como dice el teórico alemán Wolfgang Iser.

Vargas Llosa no deja de reconocer que las ficciones inevitablemente mienten, pero que, dice, “esa es solo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es”.

O sea, parte de la idea de que “las mentiras de la literatura sirven para expresar verdades profundas e inquietantes”. Pero no solo eso, para Vargas Llosa “solo la literatura dispone de las técnicas y poderes para destilar ese delicado elixir de la vida: la verdad escondida en la mentiras humanas”. A este aspecto de la creación le ha llamado, acertadamente, el arte de mentir.

Las ficciones, para Vargas Llosa, “cuentan la historia que la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede contar”. Para el Nobel, la historia construiría un discurso objetivamente fiel a la vida y dependiente de la realidad, diferente al discurso de la ficción, cuya función, en ningún sentido, podría ser reemplazada por el de la historia, pues lo que fundamentalmente caracteriza a las ficciones es su inconformidad y rebeldía frente al mundo circundante. Por esta razón, las ficciones “no mienten gratuitamente”. Las “verdades” de la ficción tienden a ser incómodas para toda clase de poder, el mismo que normalmente neutraliza el discurso de la imaginación y la fantasía, y utiliza el discurso de la historia para legitimarse.

No hay duda de que las lecturas de Sartre le dieron a Vargas Llosa una brújula de navegación en en sus primeras obras, sobre todo en La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y Pantaleón y la visitadoras. Y, sumando otras nuevas herramientas y conceptos –véase en La llamada de la tribu–, también en La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo.

En todas ellas, el escritor trata el poder político, pero también el poder militar, que constituyen, acaso, las dos formas de presentación del poder económico.

Vargas Llosa, junto a Fernando Belaunde Terry por el tema de los periodistas asesinados en Uchuraccay, nos podría dar una imagen de su cercanía al poder político. Pero es en sus novelas donde el escritor desentraña las formas del poder. Describe las vísceras de la dictadura de Odría en Conversación... Satiriza el poder militar en Pantaleón..., pero quizá nada más elocuente que una escena de La ciudad y los perros –microcosmos de nuestro país–, cuando el Jaguar se presenta ante Gamboa y admite haber asesinado al “Esclavo”. Pero le dice no, usted no ha matado a nadie, así se ha comunicado. Váyase. O sea, prevalece la verdad oficial, que es la verdad que proviene del poder.