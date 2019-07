Sebastián Ligarde reveló que Televisa mantuvo su homosexualidad en las sombras

El actor azteca Sebastián Ligarde, recordado entre sus admiradores por su rol de ‘Memo’ en la producción “Quinceañera”, dio algunos detalles reveladores acerca de su homosexualidad y los contratiempos que se le presentaron en el camino para que silencie su verdadera orientación sexual.

Durante una entrevista con CNN en Español, Sebastián Ligarde no tuvo reparos al revelar cómo fue la reacción de su familia cuando contó al mundo entero que siempre fue gay.

En entrevistador le preguntó si era cierto que los ejecutivos de Televisa le dijeron que “no podía salir del clóset”. El mexicano trabajó con la casa televisora de 1986 al 2002.

El veterano actor respondió: “Exacto, (me pidieron que no salga del clóset). Que no fuera a lugares públicos, que no fuera a bares porque eso iba a voltear a las fans en contra mía”, reveló en el programa “Camilo”.

Ante esto y para no generar escándalos con Televisa, Sebastián Ligarde optó por presentar a su pareja Jorge López, con quien tiene más de 30 años relación, como su hermano.

Sebastián Ligarde hizo pública su homosexualidad en 2013 y, un año después se casó con su novio.

En la entrevista, el intérprete de 65 años recordó que su hija Dawn Amedee fue una de las primeras en apoyarlo.

"El día que salí del clóset, ella me dijo que nunca había estado más orgullosa de mí en toda su vida. Y mi yerno incluso lloró y así me felicitó", comentó el actor de Salomé.

Víctima de abuso sexual

Asimismo, Ligarde contó que su adolescencia quedó marcada tras ser abusado sexualmente. El terrible hecho sucedió cuando se encontraba en un internado entre los 12 y 14 años

"Sí, (fui abusado) por el mismo que se encargaba de cuidarnos. Yo lo veía como un señor, pero le decían ‘el prefecto’. Fueron varios episodios, muy fuertes, muy desagradables. Nocturnos siempre", contó

“Acabé viviendo en una de las torres del castillo, porque era un castillo donde había otros cuatro muchachos, y estos cuatro me golpearon. Tengo las cejas todavía llenas de cicatrices de los golpes”, añadió.

La incursión actoral de Sebastián Ligarde

Recordemos cómo fueron los inicios en la actuación del actor Sebastián Ligarde, en 1974, cuando la productora Carla Estrada le dio su primera oportunidad en medio de comunciación mexicano Televisa.