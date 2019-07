Pedro Gallese: esposa de arquero peruano dejó emotivo mensaje en la final Perú vs Brasil

El seleccionado peruano Pedro Gallese ha atravesado por distintos y complicados episodios en esta Copa América 2019. Quien a lo largo del tiempo demostró siempre estar a su lado fue Claudia Díaz, esposa y madre de los hijos de portero peruano.

Como no podría ser de otra forma, la fiel compañera de Pedro Gallese decidió utilizar su cuenta personal de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su pareja a horas del Perú vs Brasil, partido final de la Copa América.

En dicha red social, Claudia Díaz colocó una historia en la que hace alusión al encuentro deporitvo del seleccionado nacional. En este se encomienda a Dios y a la voluntad que este tiene para hacer las cosas a su favor.

“Es el momento de cerrar los ojos y decir hágase tu voluntad. Une pensamiento, sentimiento, acción y dios actuará a tu favor” es el mensaje que compartió la esposa de Pedro Gallese, quien disputará en este encuentro final en Brasil.

Este fue el mensaje de aliento que dejó la esposa del portero nacional en Instagram

Como se sabe, Claudia, junto a sus dos menores hijos, acompaña al portero peruano en Brasil desde iniciada la Copa América 2019. La red social Instagram es una de las redes sociales preferidas por la esposa de Pedro Gallese para hacer públicos mensajes de aliento dirigidos hacia el y el seleccionado nacional dirigido por Ricardo Gareca.