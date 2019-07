Paco Bazán defiende a Thaísa Leal tras críticas de fans de Alondra García Miró [VIDEO]

Pugna en su red social. La última publicación de Thaísa Leal –quien fue pareja del jugador de fútbol Paolo Guerrero en 2018- sigue levantando polémica.

En el mencionado post de Instagram –con fecha de 4 de julio- la nutricionista compartió con sus 714 mil followers, una fotografía de ella con el mar de fondo. Sin embargo, esto fue aprovechado por una usuaria para dejarle un mensaje de odio:

“Paolo se va a casar con Alondra, para qué quieres insistir y molestarlos, ya das pena. Asúmelo y supéralo, deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada”.

Sin embargo, Thaísa Leal, de 22 años, le respondió señalando que ella es “la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada”.

PUEDES VER: Cuñada de Paolo Guerrero saca a la luz fotos del futbolista junto a Alondra

Paco Bazán contra las Alondra Lovers

La respuesta que dejó Thaísa Leal en Instagram, fue respaldada por el actor y presentador de televisión Paco Bazán, invitado al programa de Magaly Medina; quien señaló que los fans de Alondra García Miró no quieren aceptar la buena pareja que fue Thaísa Leal para Paolo Guerrero.

"Ahí ha dicho muchas cosas, ha dicho que es una mujer que no estar detrás de ningún hombre. Las Alondra Lovers no la quieren evidentemente porque soñaban con el amor entre Paolo y Alondra, y todo bien, que viva el amor, y que se casen en diciembre; pero Thaísa fue una buena mujer, una buena compañera".

Asimismo, Paco Bazán, de 38 años, hizo un recuento del apoyo que mostró la brasileña cuando surgió la polémica entre el capitán peruano y la FIFA que amenazó con sancionarlo y vetar su participación en el Mundial de Fútbol 2019.

“Estuvo con Paolo (Guerrero) en el peor momento de Paolo, ojo, eso no hay que olvidarlo, estuvo los 14 o meses que Paolo estuvo en su pesadilla. Fue una suerte de incondicional. Es muy jovencita, tiene 21 o 22 y es muy madura y nutricionista. La tiene clarísima”.

Thaísa Leal y Alondra García Miró en la final de la Copa América

La nutricionista brasileña Thaísa Leal confirmó a través de su cuenta de Instagram que estará presente en el Perú vs Brasil por la final de la Copa América. Poco después, se dio a conocer que Alondra García Miró viajará a Río de Janeiro para alentar a Paolo Guerrero en el mismo partido.