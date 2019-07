Chiquis Rivera: “La Flaca” genera controversia por asistir a boda de la intérprete [VIDEO]

La boda a través de la Iglesia de Chiquis Rivera –hija de la entrañable cantautora Jenni Rivera- y su novio Lorenzo Méndez ha generado una gran desazón entre los familiares debido al fuerte protagonismo de los presentadores del espacio en Telemundo, “El Gordo y la Flaca”, a quienes los Rivera -uno de los clanes de artistas más poderosos de México- acusa de filtrar detalles del enlace realizado el sábado 29 de junio en Pasadena, California.

Polémica por la boda de Chiquis Rivera

La exclusiva del enlace lo tenía el programa de Telemundo, Al Rojo Vivo, además de ser material esencial para la nueva temporada del reality de ‘Los Rivera’.

Sin embargo, aquel día diversos medios de comunicación estuvieron presentes en el lugar armando un alboroto que resultó con varios camarógrafos en el suelo y/o agredidos por personal de seguridad.

Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera y por tanto tía de Chiquis se mostró enfurecida por la presencia de la prensa a pesar del pedido expreso de su sobrina de realizar el evento en privado.

Por su parte, el tío de Chiquis Rivera, el cantante y actor Juan Rivera encaró a los medios y dictó el número de Raúl de Molina, conductor de “El Gordo y la Flaca”, a modo de venganza por haber filtrado los detalles de la boda, amenazando luego con hacer lo mismo con los números telefónicos de su hija Mía, su compañera Lili Estefan y Mariela Cardona la productora del programa de Univisión.

PUEDES VER: Alanis Morissette luce su embarazo y habla de depresión postparto

¿Qué dijo Chiquis Rivera sobre el escándalo de su boda?

A través de Instagram Live, los recién casados Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se pronunciaron por los hechos ocurridos durante su enlace, mostrándose ofendidos y exigiendo una disculpa de parte del programa “El Gordo y la Flaca” conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

“Estoy muy decepcionada de ustedes, siento que me he portado muy bien con los medios, lo que necesiten aquí estoy y lo que hizo ‘El gordo y la flaca’ de mostrar la invitación, el horario y la dirección de la iglesia lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale, eso no está bien. Fuimos a buscar otra iglesia y un jardín para casarnos y no se pudo, faltaban cinco días para casarnos, nos pusieron en una situación muy difícil. No se vale, no hicimos nada malo en mantener esto más privado”, se quejó la hija de Jenni Rivera.

PUEDES VER: Delincuentes asesinan a cantante vernacular

La reacción de “El Gordo y la Flaca”

Luego de que Juan Rivera –tío de Chiquis Rivera- revelará su número de contacto a los medios, el conductor Raúl de Molina tomará acciones legales e incluso ya avisó al FBI.

“Tengo una junta con la policía a las dos de la tarde y con los abogados, la policía dará un informe de todo lo que pasó en donde yo trabajo que es Univision y se va a reunir conmigo. Llamé al FBI y veré qué es lo que me dice”, explicó en una entrevista a People en Español.

Por su parte, su compañera en la conducción de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan se tomó unas vacaciones para alejarse de la polémica y se refugió en las playas de las Bahamas, según sus últimas publicaciones realizadas en Instagram.

Madre de Chiquis Rivera fue su cupido con Lorenzo Méndez

La hija de Jenni Rivera compartió en sus redes sociales un video donde dijo que fue su madre quien puso en el camino del amor a ella y su esposo. “Antes de que la noche termine, Lorenzo y yo queremos cantar ‘Happy Birthday’ a nuestro cupido, a mi mamá”, dijo la mayor de los hijos de “La Diva de la Banda”.