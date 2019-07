Bon Jovi “el rock amable” cumple 18 giras

Con información del El País

La banda de Jon Bon Jovi, inicia hoy su gira europea en España y los medios han recordado sus tres décadas de éxito, a pesar de haber sido los ‘detestados’ por los puristas del rock. A Perú regresa en octubre, después de llenar el San Marcos con 50 mil personas en el 2010.

“30 años, 18 giras y 3 mil conciertos después, Bon Jovi sigue llenando estadios”, resume El País. “Ha sobrevivido al abandono de varios miembros, a conductas suicidas y al ir y venir de docenas de modas musicales. Se les ridiculizó por blandengues, por comerciales, pero quien ríe último, ríe ante un estadio con las entradas agotadas. ¿Quién dijo que no se podía llegar lejos con la amabilidad?”.

El diario español en su sección ‘Icon’ continúa. “El origen de John Bongiovi es tan americano que parece inventado: su padre (barbero) y su madre (conejita de Playboy) se conocieron sirviendo en la Marina. Tras dejar el instituto, John trabajó fregando el suelo del legendario estudio Power Plant, donde Madonna grabó ‘Like a virgin’, y donde conoció al músico George Karak, al que invitó a cenar espaguetis en casa de sus padres. Aquella noche compusieron ‘Runaway’ en su sala de estar. Ese ambiente tan poco rockero generó su primer éxito antes siquiera de tener una banda: John llevó un casete a una emisora de radio local y la reacción de los oyentes le consiguió un contrato discográfico”.

“Mientras Springsteen casi parecía avergonzado de su propio éxito”, recuerda Rolling Stone comparándolo con el otro ícono musical de Nueva Jersey. “Jon ansiaba ser el centro de atención y para ello magnificaba sus estribillos, para llegar a los metaleros, a las reinas del baile y a las mamás”.

El diario asegura que el 60% de asistencia de sus conciertos era de presencia femenina. “Su popularidad entre las mujeres provocó el rechazo, la sorna y la bilis de los puristas del rock. El sexo, drogas y rock & roll de los 70 se había convertido en pedidas de mano, cervecitas y estribillos pegadizos. Era la explosión del llamado hair metal (el metal de peluquería), sobre todo en Estados Unidos. Era rock más o menos duro, pero con estribillos muy pop, perfecto para llegar no solo a los heavies sino también a seguidores del pop. Los heavies duros se reían de Bon Jovi porque hacían rock blando, adaptado a la gente a la que no le gustaba el rock. Jon no decía que consumía drogas, no provocaba escándalos e iba al gimnasio. Pero el gran público no le dio tantas vueltas: ‘Slippery When Wet’ fue el disco más vendido de 1987 (28 millones de ejemplares) y coronó la portada de Rolling Stone”.





Pero el reportaje le dedicó unos párrafos a su cabello. “Sus reflejos plateados le dan un ardiente brillo dorado. Cuando Jon se pasa la mano o se echa laca, centellea alrededor de su cara como una nube gris, un halo o un aura deslumbrante”. El hecho no halagó para nada a Jon Bon Jovi, según sus propias palabras. “Me hacía mucha ilusión salir en la portada, pero cuando lo leí me puse furioso. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que me rajase la cara? ¿Que me arrancase los dientes?”.

La banda presumía de haber elegido el repertorio de ‘Slippery When Wet’ (1986) con ayuda de un grupo de adolescentes que votaron por sus canciones favoritas de entre todas las que grabaron. “Los chicos de hoy no saben lo que es la guerra de Vietnam, ¿por qué debería escribir sobre ello?”, se quejaba.

Bon Jovi no ha logrado un hit en todo el siglo XXI y muchos consideran que están acabados y que son unas viejas glorias, pero sus últimas seis giras han estado entre las tres más exitosas. Las de 2008 y 2010 fueron número 1 en venta de entradas. El secreto es sencillo: mantenerse fieles a sí mismos. Nunca han dejado de cantar para el mismo público, no se han puesto nerviosos ante las modas y han seguido dando conciertos en estadios, en cruceros o en galas benéficas a dúo con Pavarotti, con Taylor Swift o con el príncipe Guillermo de Inglaterra.

El público ya no levanta mecheros sino móviles y la MTV ya no emite videoclips, pero Jon Bon Jovi sigue cantando con la misma sonrisa que tanto irritaba a los puristas hace tres décadas. Seguro que algunos de ellos estarán entre el público de sus conciertos.

Claves

Polémica. Abc.es recordó que le llovieron críticas por la sospecha de playback en actuaciones en Estados Unidos. Hoy podrá responder, en el escenario, al público español.