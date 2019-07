Natti Natasha: hermano de Kim Kardashian hace propuesta indecente a reggaetonera

“Deja tus besos”, el nuevo éxito de Natti Natasha en colaboración con Chencho Corleone, del recordado dúo Plan B; podría haber servido para que la cantante de reggaetón continúe el coqueteo con Rob Kardashian, hermano de las estrellas del reality show “Keeping Up with the Kardashians” de la cadena E!

A través de Twitter, la cantante de 32 años escribió el mensaje: “Deja Tus Besos ustedes lo pidieron, aquí lo tienen”, recibiendo un rápido retweet de Rob Kardashian, quien además contesto “Yes”, generando una ola de comentarios de sus seguidores quienes especularon sobre la atracción que siente el hermano de Kim Kardashian por la intérprete de “No voy a llorar”.

Asimismo, el tweet de Rob recibió un corazón de Natti Natasha, causando el delirio de sus fans quienes le pidieron concretar la relación.

Khloé Kardashian aclara la polémica sobre Natti Natasha

“Rob, ¡¿Qué está pasando aquí! ¿Quién es esta chica?”, fue el tweet que lanzó la hermana de Rob Kardashian al descubrir los mensajes que se dejaban el empresario y la cantante.

Esto provocó una serie de reacciones –incluida la del propio Rob Kardashian- contra Khloé Kardashian por supuestamente despreciar a Natti Natasha, algo que la modelo y empresaria aclaró durante una entrevista al programa Latinx Now!.

“Yo sé quién es […] No la conozco personalmente, pero es hermosa. Yo apruebo lo que haga feliz a mi hermano. Es lo único que me importa en esta vida. ¡Ella es muy sexy!”, expresó Khloé.

Natti Natasha y los otros miembros del clan Kardashian

A pesar de que Khloé Kardashian dio el visto bueno para una posible relación entre su hermano y la cantante dominicana, está aún no establece ningún tipo de comunicación en redes sociales con las otras hermanas del clan: Kourtney y Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, ni la matriarca Kriss Jenner.

Natti Natasha no es seguida ni es seguidora de alguna de las hermanas Kardashian a excepción de Khloé Kardashian, a quien sí sigue en Twitter.

Natti Natasha y Rob Kardashian inician coqueteo en redes sociales

La cantante Natti Natasha compartió una foto suya en la bañera. Al ver esta imagen, Rob Kardashian la retuiteó junto a tres emoticones de corazón.

¿Rob Kardashian vio desnuda a Natti Natasha?

La reggaetonera Natti Natasha publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparece con el torso desnudo frente al espejo. Esta imagen fue compartida por Rob Kardashian, quien además le envió el siguiente mensaje a la cantante: “Oh, Hola”.

No solo Rob Kardashian vio en paños menores a la dominicana, sino que diversos admiradores de la intérprete de “Sin pijama” le dejaron miles de halagos.