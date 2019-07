‘​Stranger Things 3’: los niños ya crecieron...

Especial para La República

Lejos de ser ambientada en “un otoño sombrío”, ‘​Stranger Things’, el fenómeno juvenil de Netflix, estrenó su tercera temporada con las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos en Hawkins, Indiana, de la mano de los hermanos Duffer.

“Durante esas reuniones iniciales, estaba claro que el verano sería insólito para la tercera temporada. El verano nos dio el tono y una sensación nueva y fresca. Algo que no habíamos visto antes en la serie. No queríamos reincidir en lo mismo”, revela Ross Duffer.

Millie Bobby Brown, habló de los cambios que tiene en esta temporada su personaje, la niña con poderes psicoquinéticos que huyó del encierro en un laboratorio. “Max (Sadie Sink) y Eleven se enseñan una a otra sobre sí mismas cada día, Eleven no ha tenido a otra niña en su vida con quien hablar si se sintiera triste o sola, y creo que es un muy buen detalle en esta temporada. Y Sadie es lo máximo. Es superpoderosa y la forma en la que se comunica a través de su arte es increíble”,

Sink está de acuerdo. “Creo que esta amistad es lo que realmente le hacía falta a la serie, porque durante las dos primeras temporadas, la historia estaba enfocada en la amistad de los chicos. Y está perfecto, pero es genial tener una amistad de chicas”.

Una de sus escenas favoritas de esta temporada tiene lugar en el centro comercial, cuando sus personajes hacen un cambio de imagen, desde ropa nueva hasta fotografías glamorosas. “Sadie es mi mejor amiga en la vida real, así que fue muy natural y orgánico —comentó Brown—. El centro comercial es algo nuevo para Hawkins. Añadió un poco de color y chispa, y es muy divertido”.

Noah Schnapp, el hijo en ficción de Winona Ryder comentó que esta temporada también trata de la dificultad de crecer: “Will está madurando a un paso mucho más lento que los demás. Él solo quiere ser un niño. Quiere jugar ​‘Calabozos y dragones’ en el sótano. No está listo para cambiar. Está atorado”.

El director Shawn Levy agregó: “Will, por ejemplo, no quiere crecer tan rápido como Mike y Lucas. No quiere cambiar su infancia por una novia. Aquí vemos a los chicos luchando con esa transición a la adolescencia, y eso invariablemente significa dejar atrás algunas cosas y, quizá, a algunas personas”.

En ese sentido Caleb McLaughlin agregó lo que pasará con su personaje. “Lucas es un novio muy despistado —risas—. Creo que, para él, tener novia es más difícil que luchar contra el Demogorgon. Lucas y Mike están tan absortos en su propio mundo y enfocados en las chicas, que sienten que ya maduraron. Pero no es así”.

¿El primer personaje LGTB?

Al elenco juvenil liderado por —la ahora celebridad— Millie Bobby Brown, se suma la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, Maya Thurman-Hawke. Los fans de la serie le han dedicado varios tuits a su personaje, ‘Robin’, quien trabaja al lado de ‘Steve’ (Joe Keery) en la tienda de helados del centro comercial Starcourt.

“Ella tiene un sentido del humor muy sarcástico y tiene una perspectiva extraña. Todos los personajes ya han aprendido del ‘Upside Down’, pero Robin es nueva en todo esto. Está por iniciar un viaje de descubrimiento de los misteriosos y tenebrosos eventos, pero al mismo tiempo se está descubriendo a sí misma”, dijo la modelo y actriz en una entrevista a Elle. Una de las sorpresas, es que la adolescente no ocultará su orientación sexual, siendo el primer personaje LGTB de la serie.