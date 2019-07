Spheffany Loza se ganó el "corazón " de William Levy con atrevida fotografía

Generó más de un suspiro. Spheffany Loza compartió una sexy fotografía en su perfil oficial de Instagram, donde dejó encandilados a sus miles de seguidores, pero lo que llamó la atención y provocó celos de muchos fue el “me gusta” del codiciado actor William Levy.

En la instantánea se puede visualizar a la hermana de Melissa Loza con un diminuto vestido blanco que dejó ver sus torneadas piernas, además de lucir con una hermosa sonrisa y tacones rojos.

“Menos expectativas = más felicidad”, se aprecia el texto que acompañó a la fotografía que generó más de una reacción en Pancho Rodríguez y William Levy.

La modelo quedó impactada por el “corazoncito” que le dio su actor favorito y compartió un video en sus historias de Instagram.

La publicación de Spheffany Loza superó los 35 mil “me gusta” y cientos de comentarios. “Hermosura de mujer”, “La mejor de todas”, “Afortunado el novio que está contigo”, “Una de las mejores modelos de la televisión peruana”, “Envidia sana la mía”, se leen algunos mensajes que le dejaron a Spheffany Loza.

¿Qué dirá de todo esto Pancho Rodríguez? En la sección de comentarios no se ha vista ninguna reacción que exponga al participante de “Esto es Guerra”. La pareja (Spheffany y el chileno) mediática ha mantenido perfil bajo su romance, luego que se dieran una nueva oportunidad en el amor.

Spheffany Loza critica a Sheyla Rojas

La joven se mostró en desacuerdo por la elección de Sheyla Rojas para el reality de baile Divas EEG, afirmando que debieron traer bailarinas profesionales.

“[Sheyla Rojas] no merece estar, si van a traerme una Brenda Carvalho, una Chabelita (Isabel Acevedo), con ese nivel, me traigo a otras bailarinas profesionales, pero no a una Sheyla, a una Flavia Laos, ya pues, que sigan modelando no más”, declaró la hermana de Melissa Loza.

¿Melissa Loza desvirtuó a su hermana Spheffany Loza?

A finales de mayo surgió una polémica entre las dos hermanas a raíz de unas declaraciones brindadas por Melissa Loza en el programa “En boca de todos” donde dijo que a su hermana aún le falta experiencia. “A ella le falta un poquito más, no tiene la trayectoria, pero esto es un inicio. Si va por el buen camino y lo hace bien, y es empeñosa, puede lograr sus objetivos”, dijo la llamada “Diosa”.

Spheffany Loza y Pancho Rodríguez recrean apasionado beso

Spheffany Loza y Pancho Rodríguez demostraron sus sentimientos en televisión nacional al aparecer en el programa “En boca de todos” y recrear el tierno beso que se dieron en la semifinal de “Esto es Guerra”.