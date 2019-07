Novia de Arturo Vidal enloquece a chilenos en último partido de la Copa América 2019

Arturo Vidal es una de los artilleros principales de la selección chilena y todos sus movimientos están expuestos ante los ojos del mundo. La vida sentimental de este futbolista no pasa desapercibido por sus fans y es de conocimiento público su relación amorosa con la modelo Sonia Isaza.

La colombiana Sonia Isaza, conocida por ser una famosa influencer en Instagram, se encuentra en Brasil para sumarse a los últimos encuentros de Arturo Vidal en la Copa América 2019.

Según reportó la propia modelo, ella disfruta de los paisajes del país de la samba mientras su pareja se concentra para sus encuentros futbolísticos.

Ella es Sonia Isaza, la mujer que enamoró a Arturo Vidal

Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, pasea por las calles de Brasil luciendo la camiseta número 8, la cual corresponde al chileno. La influencer colombiana se ha tomado unas pequeñas vacaciones para poder presenciar los partidos de la Copa América 2019.

Estar lejos de Colombia no es un pretexto para dejar de entrenar. En su cuenta oficial de Instagram podemos verla realizando fuertes rutinas de ejercicios para poder mantener su cuerpo tonificado.

La cuenta de Instagram de Sonia Isaza se ha convertido en inspiración para muchas mujeres, y hombres, que siguen el estilo de vida saludable. La modelo colombiana comparte sus rutinas de entrenamiento y el resultado de las mismas.

Ella y los hinchas se reunirán en el estadio la noche del miércoles 3 de julio para poder ser parte del gran “Clásico del Pacífico” en la Copa América 2019. El Perú vs. Chile se vivirá a las 07:30 P.M. Puedes verlo a través de América TV.

Arturo Vidal la presentó a sus hijos

El futbolista chileno Arturo Vidal, y estrella del Barcelona FC, le habría visto un buen futuro a su relación amorosa con la modelo colombiana Sonia Isaza. En varias fotografías compartidas en Instagram los podemos ver disfrutando de días en la piscina y playa junto a sus hijos.

Ellos habrían optado por tener su romance en total privacidad, ya que en raras oportunidades comparten videos e imágenes juntos.

¿Que opina la ex esposa de Arturo Vidal?

La ex esposa de Arturo Vidal, María Teresa Matus, disfruta de unas vacaciones en París con su hija Elizabetta, pero sus ojos también están en la prensa y no queda indiferente a cómo el futbolista sale besándose con su nueva pareja. “Empecé a liberarme de todo lo que no era saludable: situaciones, personas, gustos, cosas…. algunos lo llamaron egoísmo, yo lo llame amor propio. Feliz domingo para todos en especial a mis hombrecitos que los extraño mucho”, escribió en Instagram.

Chile se queda fuera de la Copa América 2019

La modelo colombiana Sonia Isaza es conocida por ser una popular influencer en la red social Instagram. Luego de asistir al partido Perú vs. Chile, tomó radical decisión.

Para sorpresa de sus fieles seguidores, la pareja de Arturo Vidal tomó la decisión de “desaparecer” de la red social luego de la derrota de Chile que lo deja fuera de la Copa América 2019.

Bella modelo aprovechó su estadía en Brasil para poder asistir a los partidos de Chile. Ella provechó para tomarse fotos dentro de los estadios.

Tiene el título de ‘modelo hot yoga’

Sonia Isaza es conocida en la red social Instagram por los videos de sus entrenamientos que publica diariamente para inspirar a sus seguidores.

Se conoce que la colombiana tiene el título de ‘modelo hot yoga’, incluso, hay videos donde la podemos ver en sesiones de meditación.

La pareja de Arturo Vidal tiene actualmente más de 2 millones de seguidores en la red social Instagram.

Arturo Vidal tuvo romántico detalle con su pareja

En la celebración de San Valentín para este año, el futbolista chileno sorprendió a la modelo Sonia Isaza con un regalo, el cual compartió con sus seguidores en la red social Instagram.

En la foto que compartió Arturo Vidal se le puede ver recostado en su cama junto a un oso de peluche que le regaló a la bella modelo colombiana.

Para sorpresa de muchos, una de las estrellas del Barcelona FC no mantiene oculta su relación amorosa y en fechas especiales comparte videos y fotos tiernas con su amada.

Una de ellas fue en su cumpleaños, el cual festejaron en España. Ellos sellaron el día con un romántico beso en la boca.

Prensa en Chile quedó asombrada con figura de la modelo fitness Sonia Isaza

Cuando se confirmó que Sonia Isaza era la nueva pareja del futbolista Arturo Vidal, la prensa chilena se quedó sorprendida con la impactante figura que tiene con el crack del Barcelona FC.

Este es el increíble entrenamiento que hace la bella colombiana para poder mantener su cuerpo tonificado.

En este video compartido en la red social YouTube se puede ver cómo sus compañeros en el gimnasio se sorprenden al verla realizar sus fuertes jornadas de ejercicios.

Arturo Vidal y Sonia Isaza están juntos desde inicios del año 2019 e invaden sus redes sociales con fotografías de su historia de amor.