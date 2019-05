Mónica Cabrejos revela fuerte experiencia que vivió con 'Yuca' [VIDEO]

Tras la acusación de Clara Seminara contra Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', sobre tocamientos indebidos, Mónica Cabrejos rompió su silencio y respaldó a su amigo Jorge Benavides.

La conductora de radio Capital lamenta que el popular 'Yuca' haya recibido en ese momento solo una amonestación económica, pues manifiesta que debió ser suspendido por varias fechas sin goce de haber, para que de alguna forma ello hubiera servido como escarmiento y que Clara Seminara se sintiera de alguna manera más tranquila.

En ese contexto, Mónica Cabrejos reveló un episodio que le tocó vivir con el actor cómico de "El wasap de JB", a quien calificó que "no le daría confianza ni lo tendría como amigo" ya que es una persona "impredecible".

"Nos habían dado el almuerzo (...) A mí me había tocado pecho y yo quería pierna. Entonces por molestar, yo decía '¡ay, yo quiero pierna!' y él tenía pierna. Estábamos con Lucy Cabrera y se paró delante mío, se paró delante mío y botó toda la comida a la basura, y todos nos quedamos...", manifestó Mónica Cabrejos.

Además, la conductora indicó algunos de sus comportamientos que tuvo 'Yuca' durante unas grabaciones de el sketch de 'La Paisana Jacinta'.

"Cara de yuca no es un personaje ni una persona con la que a mí me gustaría tener una amistad, porque es como el tiempo en clima tropical: Hoy es alegre, feliz, amigable, al día siguiente amanece el tornado en la cabeza y no sabes si te va a saludar o si se molesta. Es una persona impredecible y las personas que han trabajado con él prefieren siempre guardar una distancia", aseguró.

"No es mi enemigo ni mi amigo. Yo, particularmente, no le daría confianza a cara de yuca, porque no me gusta como amigo, puedo darle confianza a una persona que mantiene un temperamento estable", acotó la periodista.

Mónica Cabrejos asegura que Jorge Benavides la defendió de acoso sexual

Mónica Cabrejos respaldó a Jorge Benavides, director de "El wasap de JB" y su amigo desde hace más de 20 años. La conductora de radio Capital aseguró que puede dar fe de la clase de persona que es, luego de que la defendiera frente a un caso de acoso sexual.

"Yo considero a Jorge un amigo personal, después de tantos años de conocerlo. Son 25 años que nos conocemos y una de las razones por la cual respeto a Jorge es porque fue la primera persona que me defendió sin conocerme, sin que sea famosa, cuando recién había llegado; justamente de una caso de acoso sexual", manifestó en la conductora.

En esa misma línea, Mónica Cabrejos reveló que fue un alto mando de una canal quien le hizo un casting en vivo y con pocas prendas íntimas.

"Jorge puso su cabeza frente a este gerente, que era un aprovechado, que incluso cuando me llevan hacerme un casting, este gerente me hace un casting en bikini, sin cámaras en su oficina, sin que Jorge supiese", aseveró.