Alejandra Guzmán rompe su silencio y le responde a su hija | VIDEO

Pese a que no había querido hablar al respecto y dar su versión de los hechos, la polémica cantante mexicana Alejandra Guzmán, rompió su silencio y enfrentó los dimes y diretes que han empañado su carrera. Y ello a raíz de las declaraciones que hizo su hija Frida Sofía, a través de las redes sociales, quien la tildó de mala madre y de estar involucrada sentimentalmente con Christian Estrada, su exnovio.

Fue a través de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Remake Media, mientras se trasladaba dentro de un auto hacia a otro destino, que Alejandra Guzmán aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro y directo como respuesta a los diversos ataques e insultos que ha recibido por parte de su primogénita. En dicho clip, la intérprete de 'Yo te esperaba' también defendió a su equipo, tras las fuertes declaraciones que hizo su hija en contra de cada una de las personas que trabajan con ella.

"Creo que me he rodeado de gente que me dice la verdad y no me dice siempre que todo está bien, porque no siempre todo está bien", se le escucha decir a la mediática artista. "No me engancho con gente que no debo, con comentarios que no tienen fundamento. Realmente ahí es donde creo que está la diferencia entre ser feliz o no serlo", dijo Guzmán. "Se lo digo a la gente que le importa poco lo que digan y le importa la salud mental y la paz interna", agregó la cantante..