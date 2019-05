Natti Natasha le canta al empoderamiento femenino

La cantante dominicana Natti Natasha llegó a Lima para promocionar su nuevo single Oh Daddy, (una versión del clásico de Ritchie Valens Donna), escrita por Daddy Yankee y que forma parte de su disco IlumiNatti. La intérprete, considerada una de las voces más representativas del género urbano, conversó con La República sobre la evolución de su carrera, las críticas sobre el género y sus proyectos.

¿Cómo evolucionó tu carrera desde que empezaste en la música hasta el día de hoy?

He realizado colaboraciones importantes que sumaron a mi carrera. Don Omar fue un espaldarazo en mi carrera y el tema Criminal que grabé con Ozuna me abrió las puertas a una segunda oportunidad. He crecido no solo en lo urbano sino también en el género tropical, pop, baladas, bachata, porque me atreví. Mi disco IlumiNatti también significa un crecimiento porque me permite expresar las cosas como las siento sin ningún tipo de filtro. Eso también me ha llevado a conectarme con el público.

Te has paseado por varios géneros, pero, ¿crees que lo urbano está de moda?

Creo que el género urbano tiene muchos años en el mercado y ha ido en crecimiento. Para muchos puede ser moda, pero yo creo que ese crecimiento significa que llegó para quedarse.

¿Cómo fue para ti sobresalir en lo urbano que es normalmente un mundo de hombres?

Eso ha sido muy satisfactorio. Antes no había ninguna mujer, ahora somos algunas y estoy segura que el número femenino irá en aumento.

Una de las mayores críticas que ha recibido el género urbano es que las letras de las canciones son muy sexistas...

Ese es un tema delicado. Siento que no solo el género urbano tiene letras explícitas, las baladas también tienen letras un poquito subidas de tono, pero disfrazadas. Es el mismo contenido, de manera que no es algo exclusivo de lo urbano.

En tu caso, ¿qué tomas en cuenta para elegir un tema?

La música uno la va cambiando al ‘flow’ de uno. En mi caso me gusta que las canciones toquen temas reales, cotidianos con las que las mujeres se puedan identificar, de esa manera se conectan con mi música. También me he sumado a la lucha por el empoderamiento de la mujer a través de mi música.

¿IlumiNatti tiene temas sobre el crecimiento de la mujer?

Sí. Está el tema La mejor versión de mí, que habla de la superación del sexo femenino, del empoderamiento, de cómo una persona va formando la mejor versión de uno mismo cada día. Eso es un proceso de toda la vida porque hasta cuando estemos viejitos vamos a seguir formando nuestra mejor versión.

¿Has escuchado la propuesta musical de Perú?

Mi único referente es Eva Ayllón, pero voy a pedir que me pongan la música peruana para conocerla y, quién sabe, hacer una colaboración con alguien, eso sería excelente porque de la unión de artistas de distintos países salen nuevos sonidos.

¿Es cierto que entre tus próximos planes está el incursionar en el género de la salsa?

Sí, yo me meto a todo si me dejan. A mí me encanta jugar con la música. Cuando uno siente una canción, no importa el género que sea, enseguida me encanta probar. Uno nunca sabe qué puede salir de ahí. Ya estoy trabajando en eso, me gustaría hacer un dúo con Marc Anthony. Se vienen sorpresitas. ❖