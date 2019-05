Clara Seminara responde al comunicado de Jorge Benavides [VIDEO]

¡Mantiene su posición! Luego de que Jorge Benavides envió un comunicado para aclarar lo que realmente habría pasado entre Enrique Espejo y Clara Seminara, la actriz no dejó de expresar su opinión.

El director de “El wasap de JB” expresó en Facebook que está en contra de toda clase de agresión contra la mujer y que jamás permitirá faltas de respeto hacia las artistas que trabajan con él.

“Quienes han trabajado a mi lado lo saben perfectamente. Si el señor Espejo o cualquier otro artista del elenco hubiese manifestado alguna conducta de tocamientos indebidos como lo señala la señorita Seminara, otras serían las consecuencias dentro de la producción y les aseguro que el señor Espejo ya no estaría trabajando conmigo", sentenció en su comunicado que compartió en Facebook y que tuvo diversas reacciones.

Ante tales declaraciones, Clara Seminara se mostró bastante decepcionada del comunicado de Jorge Benavides. "Tenía otra percepción de su persona y no puedo creer este comentario", expresó la joven.

La actriz cómica reiteró que no ella no le tenía la suficiente confianza a Enrique Espejo como para que se jueguen de manos, como lo dijo Jorge Benavides en su comunicado. Agregó que jamás aceptaría que un hombre le tire palmadas.

"No estoy acostumbrada a que una persona me tire palmadas de ningún tipo. No acepto que un tipo venga y me toque", señaló durante una entrevista que sostuvo con el programa “Encendidos” de RPP.

Clara Seminara aseguró que el popular ‘Yuca’ no recibió sanción alguna y que la única perjudicada fue ella, pues se quedó sin trabajo, dos meses después del incidente (octubre de 2018) en las instalaciones de Latina, cuando estaban a punto de realizar un sketch para “El Wasap de JB”.

La exintegrante del programa cómico de Latina reiteró que nunca le explicaron los motivos de su salida. Ella afirma que siempre fue una persona responsable con su trabajo. "Nunca me dijeron por qué me estaban separando del elenco. Soy la única que no renovó contrato. Siempre he sido puntual. Soy una persona de teatro y sé toda la disciplina que se debe tener en las tablas", expresó.

Ante de finalizar la entrevista con RPP, Clara Seminara dejó en claro que, aunque le hubieran renovado contrato en “El wasap de JB”, no hubiera aceptado firmar porque no se sentía cómoda. "Hubiera pensado dos veces seguir trabajando en una producción en la que no se respeta a la mujer", añadió.

Finalmente, la actriz que imitó a Maricarmen Marín pidió que no pongan en tela de juicio su denuncia de tocamientos indebidos en contra de ‘Yuca’, ya que asegura que ella no se habría atrevido a decir algo así si es que no fuera algo cierto.

'Yuca' pidió disculpas a Clara Seminara