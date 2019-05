Kim Kardashian deslumbra a fans con nuevo look

La celebridad Kim Kardashian saber cómo llamar la atención y recibir miles de elogios por parte de sus fieles seguidores en redes sociales.

La socialité, quien se cambia de color de pelo y de estilo constantemente, sorprendió cuando apareció en público luciendo un corte de cabello muy pequeño con el que no estamos acostumbrados a verla.

La más famosa del clan Kardashian salió de compras junto a Khloé y su excuñado, Scott Disick, en Calabasas, California, ahí lució un nuevo corte de cabello “bob”.

Cabe mencionar que la influencer acostumbra sorprender a sus seguidores con cambios radicales como cambios de color de pelo y de estilo. Sin embargo, su más reciente look ha llamado la atención, pues nunca antes se le había visto de tal manera.

El nuevo corte también la asemeja a su primera hija Chicago West. La famosa usó el popular filtro de Snapchat para transformar su rostro a una apariencia de bebé. El resultado dejó impactada a la misma Kim.

“Literalmente me veo como Chicago. ¿Tía Koko? Amo a mi mami, es la mejor”, bromeó mientras fingía ser su hija de un año con su voz.

Recordemos que Kim Kardashian suele lucir una melena larga ¿ gracias a las extensiones. En varias oportunidades, tanto ella comos sus hermanas han reconocido que son fanáticas de esa tendencia, que sin duda les cambia mucho la apariencia.

Nuestra fotos inéditas de su matrimonio

Hace unos días, Kim Kardashian publicó una serie de fotos nunca antes de vista de su matrimonio con el conocido rapero Kanye West.

"Este fue el día de mi boda hace casi 5 años en Italia. Volamos desde París y tuvimos que apurar todo el proceso de maquillaje para llegar a tiempo. Apenas me habían terminado de poner el velo cuando me empujaban hacia la puerta rápidamente para que pueda caminar rumbo al altar, ya que Andrea Bocelli ya había comenzado a cantar y no me lo podía perder. No tenía ni idea que era él hasta que llegué al altar y me puse a gritar para adentro. Muchos recuerdos increíbles", escribió en el primero de los numerosos posteos que realizó la empresaria.

Compite con su perrita

A través de su cuenta de Instagram, Kim subió una serie de fotos donde ella y su perrita Sushi aparece compitiendo por quién se ve mejor.

En la primera foto se ve a la socialité de lado izquierdo, luciendo un sexy vestido negro. En el costado derecho está la mascota de raza pomerania portando el mismo vestido y viéndose increíblemente tierna.