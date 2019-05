Melissa Klug es intervenida de emergencia [VIDEO]

La empresaria Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, tuvo que ser intervenida de emergencia por cálculos a la vesícula.

Según reportó un medio local, Melissa Klug está convaleciente y sus familiares directos vienen encargándose de su pronta recuperación.

“El lunes me operaron de emergencia, no sabía que tenía cálculos hasta que me dio un dolor terrible, pero ya me encuentro mejor”, declaró la propia Melissa Klug para el diario Trome.

Por otro lado, la mujer de negocios se refirió a su relación sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel tras sus acercamientos en redes sociales. "No, solo decir que estoy feliz. Nunca cerré las puertas con él (por Ítalo) y tampoco dije que dejaría de hablar o verlo", señaló.

"Está presente, ha sido mi relación más sana, linda y de mucho amor", agregó Melissa Klug para el mismo medio peruano.

Según se pudo ver en un reciente Instagram Storie, "La blanca de Chucuito" recibió un ramo de flores por parte de Ítalo Valcárcel tras su intervención quirúrgica. Ella lo etiquetó de manera pública y todo indicaría que habrían retomado su relación amorosa.

"Alegría para mi alma", fue la romántica expresión de Melissa Klug en un post de Instagram.

Melissa Klug habló de su relación con Ítalo Valcárcel