Daniela Darcourt: "Sergio George me llamó primero a mí" [FOTOS]

La salsera Daniela Darcourt, reveló que el famoso productor musical Sergio George, quien ahora trabajará con Yahaira Plasencia, la llamó primero a ella, pero que no pudieron llegar a un acuerdo porque ya estaba trabajando con otro grande. "Él (Sergio George) me escribió a mí primero, él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más", dijo.

En conferencia de prensa realizada el último lunes, Sergio George dijo otra cosa: Yo vi unos videos (de Yahaira) de sus presentaciones en vivo, luego de escuchar a Josimar y Daniela Darcourt y escogí a Yahaira porque me parece que tiene el paquete completo para triunfar, pero lo demás depende de ella”.

Sobre las comparaciones que siempre hacen de las dos cantantes, Daniela Darcourt manifestó: "Y o creo en mi esfuerzo y en el sudor de mi frente, en lo que pasa gracias a mi trabajo, si yo no trabajo las cosas no llegan de gratis. Todo el mundo tiene derecho a opinar. A Yahaira (Plasencia) le está yendo bien y a mí también. Estar pendiente de los demás es una pérdida de tiempo porque yo no estoy enfocada en lo que hace el otro".

PUEDES VER Yahaira no pudo más y le respondió a 'La India' por llamarla "vedette"

Daniela Darcourt retornará esta semana al reality El Artista del Año "Es un honor regresar a ese lugar que me ha visto ganar dos veces. Llego para hacer un versus de canto con Susan Ochoa, a quien no conozco pero con quien sí he conversado por teléfono, la he seguido por lo que hizo en Viña del Mar y sé que en el programa está como estuvo la Daniela, con la racha de la intocable, así que me da mucho gusto de estar con una grande al costado", manifestó la cantante quien no descartó grabar un tema con Susan. "Estamos en conversaciones, hay planes", dijo.

También reveló que este 31 de mayo lanzará su primer álbum. "Mi hijito, con nueve canciones, incluyendo Señor mentira en balada. Estamos luchando para los Latin Grammy con este álbum", En el amor, su relación con Andrés Izquierdo va viento en popa. "Él es una persona súper chévere, e stoy enamorada. ¿Que esto era armado? Han hablado tantas cosas de mí, que una raya más al tigre me tiene sin cuidado. Lo bueno de Andrés, es que él piensa igual que yo, no le gustan las cámaras, no estoy con una persona figureti, él no se quiere colgar de mi trabajo".