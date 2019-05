Carlos Galdós sobre propuesta de ley inclusiva para madres: "La universidad no es guardería"

A través de su espacio en una conocida emisora radial, Carlos Galdós se pronunció respecto a la iniciativa que pretende plantear la congresista Indira Huilca, en representación de la bancada de Nuevo Perú, para que las madres no sean discriminadas al intentar ingresar con sus bebés a sus centros de labores o estudios.

En esta línea, Galdós refirió su total rechazo a la posible aprobación de esta medida, señalando que "la universidad no es una guardería". "O sea, yo estoy estudiando y tengo al costado a un bebé berreando, ¿cómo haríamos, se tendría que destinar un espacio, entonces la universidad se convierte en guardería? No sé, no lo sé la verdad", expresó el también artista de stand up comedy durante la emisión de su programa.

Carlos Galdós continuó leyendo parte del fundamento jurídico que presenta la propuesta de la congresista Indira Huilca a lo que agregó: "Tengo un par de amigas que han sido madres muy jóvenes pero nunca se les pasó por la cabeza llevar a su bebé a la universidad porque osea vas a la universidad o vas a tener a tu hijo en brazos. No puedes hacer las dos cosas", remarcó el comediante peruano.

Para conversar sobre este tema, el conductor tuvo como invitada a la abogada especialista en temas de familia, Carla Aviso, quien cuestionó la existencia de una justificación real de esta propuesta de ley planteada por la bancada de Nuevo Perú: "Cuando tú vas a presentar un proyecto de ley, tienes que presentar, acompañado, qué lo motiva. Ella dice (Indira Huilca) la igualdad, pero entonces no es solo la mujer, también es el hombre que puede llegar en compañía de un bebé en brazos o un menor de edad" señaló la especialista.

El diálogo prosiguió cuestionando la idea de que un bebé permanezca en un centro de estudios, siendo este un lugar en el que se necesita de un ambiente silencioso para poder llevar a cabo las clases con normalidad.