Leslie Shaw descarta ir a ‘El valor de la verdad’

Leslie Shaw fue tajante al asegurar que no está dispuesta a ventilar su vida privada en ‘El valor de la verdad’. “Está bien ser una persona pública, pero hay límites, uno por ser artista no deja de tener familia. En mi caso, no aceptaría una invitación al programa porque no tengo por qué exponer mi vida privada y no quiero incomodar a nadie. Además, no lo necesito porque tengo trabajo”, refirió la cantante, quien recientemente estuvo en España donde grabó un tema junto a Gente de Zona.

“Hemos grabado un videoclip también y pronto vamos a lanzar el tema. Regresaré a España para la promoción”, dijo.

Por otro lado, Leslie se refirió a su incursión en la salsa junto a Amy Gutiérrez. “Fue una linda experiencia, la pasé muy bien. ¿Si haría un dúo con Yahaira Plasencia? Bueno, entre los artistas nacionales nos tenemos que apoyar, así que sería chévere”, agregó Leslie, quien es imagen de la marca Pulsar. ❖