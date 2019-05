Denuncia tocamientos indebidos en El wasap de JB

Ante la grave denuncia que hizo Clara Seminara, actriz cómica que trabajó en El wasap de JB donde asegura que Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, le hizo tocamientos indebidos, Latina prefirió guardar silencio, pues al cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento o comunicado sobre el tema .

Espejo por su parte se mostró sorprendido al enterarse de la acusación en su contra, pues afirmó que en todos sus años de labor en la pantalla chica siempre tuvo una ‘conducta intachable’ con sus compañeras de trabajo. En tanto, a través de terceros, Jorge Benavides deslizó que se pronunciaría a través de sus redes sociales, pero hasta el cierre de esta edición tampoco compartió su descargo.

Sin embargo, Karin Marengo, esposa de Benavides que participa en la producción del espacio de humor, sí respondió a la denuncia de Seminara.

En comunicación telefónica con RPP, Marengo aseguró que el relato de la joven actriz no sucedió. “Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así”, refirió inicialmente.

“Sí es cierto que nos reunimos con Clara y con Enrique, pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos”, agregó. No obstante, confesó no haber leído la denuncia de la actriz.

Clara Seminara utilizó sus redes sociales para contar por qué no continuó este año en el elenco de El wasap de JB.

“El 25 de octubre de 2018, Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, ¿en cristiano? Me metió la mano. Esto ocurrió en el patio del canal antes de una grabación. Mi respuesta: dos cachetadas, algunos gritos e insultos. Recuerdo la mirada atónita de mis compañeros, aunque nadie hizo ni dijo nada”, publicó.

“En ese momento apareció Jorge Benavides, me quejé con él pero muy calmado, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: “Yuca, pídele disculpas”. La respuesta de este personaje fue: “Disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”, agregó.

Seminara dijo que tras el incidente se reunió con Benavides y su esposa, además de Espejo. “Sentí que lo defendían, decían que no lo hizo con mala intención”. Luego su participación en el espacio de humor fue disminuyendo y a finales de año simplemente fue retirada del elenco.❖