Yeni Vilcatoma arremete contra Mónica Cabrejos por declarar su cerebro en "emergencia"

Yeni Vilcatoma no se quedó de brazos cruzados ante el fuerte comentario de la conductora Mónica Cabrejos, quien aseguró que la parlamentaria tenía el cerebro en estado de emergencia. Ante el fuerte mensaje, la congresista fujimorista la tildó de ignorante dejando en claro que es víctima de un ataque sistemático.

Como se recuerda, todo inició tras las polémicas palabras de la parlamentaria fujimorista, quien arremetió contra el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de no tener personal en su oficina a las 6 a.m. salvaguardando la grave situación del terremoto en Loreto. Ante ello, la periodista Mónica Cabrejos no dudó en lanzar un fuerte mensaje, afirmando que Vilcatoma tenía su "cerebro en emergencia".

"Es un fantoche, discúlpenme, pero ya está muy chistosa. Yo que el COEN le hubiera puesto: 'Hashtag: cerebro en emergencia'", indicó la locutora de Capital indignada por el comportamiento de Vilcatoma; sin embargo, sus palabras no quedaron sin respuesta, ya que recibió un duro mensaje a través de su cuenta de Twitter.

"Tu ignorancia es atrevida. Infórmate, lee y no te sumes al ataque sistemático sin tomar previo conocimiento de lo que pretendes cuestionar. No a la violencia entre mujeres", dijo firme la integrante del Congreso de la República, quien recibió una serie de respuestas por parte de sus seguidores.

Óscar López Arias contra Yeni Vilcatoma

No sólo Mónica Cabrejos se indignó tras el comportamiento de la congresista, sino también el actor y conductor del programa "Noche de patas", Óscar López Arias, quien escribió en Twitter una dura crítica hacia ella.

"Cualquier “autoridad política” pensante debe investigar, verificar y luego publicar la información, pero si se trata de una seudo-autoridad sensacionalista, 'taperiana' y básica no importa, publica lo primero que se le ocurra. Porque no piensa", indicó el actor.