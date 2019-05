Productora de 'El Wasap de JB' responde a Clara Seminara tras denuncia contra 'Yuca'

Clara Seminara causó conmoción en la farándula local tras hacer una denuncia pública por tocamientos indebidos contra el actor cómico conocido como 'Yuca', quien fue su compañero en el programa 'El Wasap de JB'. La exintegrante del programa reveló el terrible episodio y afirmó que Jorge Benavides no hizo nada tras contarle lo sucedido.

Según confesó la actriz cómica en su cuenta oficial de Instagram, su compañero Enrique Espejo 'Yuca' la tocó indebidamente antes de la grabación del programa, y pese a que notificó lo sucedido, el actor no recibió ninguna sanción.

"No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento. A la semana siguiente, tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: 'No lo hizo con esa intención'. Luego de eso, el 'señor' no tuvo ningún tipo de sanción ni suspensión ni nada, todo lo contrario", fue parte del mensaje de la actriz que cautivó a los fans con el personaje de Maricarmen Marín.

Esposa de Jorge Benavides responde

Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva de 'El Wasap de JB', negó que hayan existido tocamientos indebidos entre el elenco del programa, por ello no dudó en emitir un fuerte mensaje. "Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", manifestó la esposa de 'JB' para Correo, además especificó que no había leído la denuncia de Clara.

Yuca se pronuncia tras denuncia de Clara Seminara

Luego de que se hiciera pública la denuncia por acoso en su contra, el actor cómico se pronunció atinando a decir “que estaba sorprendido” y además recalcó que “tiene una conducta intachable”.

En tal sentido, Enrique Espejo 'Yuca' tras ser contactado por el medio local, Perú 21, evitó dar más explicaciones sobre la grave acusación que fue interpuesta por Clara Seminara.