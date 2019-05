Sergio George revela porqué prefirió a Yahaira Plasencia sobre Daniela Darcourt [VIDEO]

Yahaira Plasencia hizo una conferencia de prensa con la presencia de su nuevo productor musical, Sergio George. El estadounidense ha trabajado con grandes artistas como Marc Anthony, Maluma, Thalía y hasta la entrañable Celia Cruz.

Durante la entrevista, los medios cuestionaron porqué eligió a la salsera y su respuesta sorprendió a todos. Sergio George reveló que escuchó los temas de Daniela Darcourt y Josimar pero eligió a Yahaira Plasencia como la salsera con mejor futuro en la industria musical.

“Yo vi unos videos de sus presentaciones en vivo, luego de escuchar a Josimar y Daniela Darcourt. Escogí a Yahaira porque me parece que tiene el paquete completo para triunfar, pero lo demás depende de ella”, dijo el productor musical de la salsera.

Ante los rumores sobre un posible contrato de Jefferson Farfán y él por sus servicios como productor de la salsera, Sergio lo desmintió y confesó no conocer al futbolista.

“Yo no conozco a ese señor, seguramente es una gran gloria del fútbol aquí en Perú y quizás una buena persona, pero yo no trabajo así. Yo trabajo con mi compañía o me contratan multinacionales para hacer cosas”, aseguró.

Pero el estadounidense no se quedó callado y arremetió contra la 'La India' tras calificar a su patrocinada como 'vedette'. Se recuerda que la "La princesa de la salsa" grabó un canción junto a Daniela Darcourt e incluso se ofreció a ser su 'madrina musical', mientras compartía el escenario con ella.

El productor calificó de 'ignorante' el comentario de la puertorriqueña, pues para él, los jóvenes talentos se desaniman. “Me molestó no tanto por Yahaira porque sabe manejar los medios y las críticas. Tuvo responsabilidad de hablar porque hay juventud que le gustaría incursionar en la salsa y comentarios así, desaniman (…) es un comentario con mucha ignorancia”, sostuvo.