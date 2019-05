Susan Prieto: "No sólo soy una cantante de 14 febrero" [FOTOS]

Susan Prieto quien participa en el reality de baile y canto El Artista del Año, lamentó haber caído en sentencia pero auguró que hará hasta lo imposible por quedarse en la competencia y que este fin de semana su refuerzo será Amy Gutiérrez. "Le estoy metiendo mucho ensayo al baile, que es en lo que estoy más floja, en esta sentencia haré salsa nuevamente y le voy a meter todo el swing que me faltó en la gala pasada. Mi refuerzo será Amy, ella es mi amiga desde hace años y es muy talentosa.

Susan Prieto piensa que la sentencia fue acertada aunque surgieron sosas que se le escaparon de las manos. "Quiero muchísimo a Yaco, él no es malo, no baila mal, pero lamentablemente no tuvo el tiempo y el tema del baile no es mi fuerte, yo tenía que ensayar mucho. Además, tuve una canción complicada, necesitaba una persona que me ayudara vocalmente. No culpo, pero siento que todo me jugó en contra", dijo.

Pese a lo sucedido Susan Prieto se mantiene optimista. "Espero quedarme. En cuanto a los votos, confío mucho en el público que tengo, yo soy full redes sociales, ese es mi nicho y ya mucha gente me dice que está votando. No quiero irme porque siento que me falta muchísimo por demostrar", manifiesta.