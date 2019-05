Maluma vuelve a Instagram con contundente anuncio tras ser acusado de "maltrato animal"

El colombiano Maluma había tomado radical decisión en su perfil de Instagram, luego que fuera acusado de maltratar animales. Hace poco menos de 24 horas, el reggaetonero cerró su red social para evitar los ácidos comentarios de sus 'haters' y ahora aparece con impresionante anuncio.

¿Estrategia o cautela? Maluma sorprendió a sus fanáticos al dejar clausurada su cuenta de Instagram, sin embargo, esta madrugada dejó un video en sus historias de la red social en mención con promocional mensaje.

"Bueno, parceros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes. Maluma 'baby',¡chao!", se le oye decir al intérprete de "Cuatro babys".

Al parecer, el colombiano no habría tolerado las críticas que recibió luego que subiera un video en el que sale jugando con un leoncito cachorro.

Lo curioso es que Maluma, así como muchos otros artistas, reciben constantes ataques en redes sociales y nunca había tomado una drástica decisión en su perfil de Instagram, hecho que genero diversas especulaciones.

Maluma reaparece en Instagram y deja importante anuncio a sus fans

De acuerdo con el reciente mensaje en sus historias de Instagram y las fotografía que ocupó gran parte de la plataforma digital, Maluma habría utilizado el cierre temporal de su red social como parte de una estrategia de marketing.

La próxima semana, el reggaetonero lanza su nuevo disco titulado "Maluma, lo que soy". Pese a que el anuncio alegró a sus incondicionales, un considerable grupo de usuarios le recordaron que no vuelva a maltratar más animales.

En su perfil oficial de Instagram, Maluma cuenta con más de 45 millones de seguidores, cifra que le asegura una gran acogida cuando de temas nuevos o marketing se trata.

Respuesta de Maluma luego de recibir duras críticas de maltrato animal

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía no les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota", expresó el colombiano.

"Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando; por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", aseveró Maluma.