Beto Ortiz envía sarcástico mensaje al expresidente Alejandro Toledo [VIDEO]

Beto Ortiz estuvo como invitado en el programa de Carlos Galdós. El periodista estuvo en las instalaciones de radio Capital, donde además de promocionar su nueva novela, habló sobre la condición de prófugo de el exmandatario peruano Alejandro Toledo.

Todo parece indicar que el conductor de "El valor de la verdad" no ha olvidado que el exlider de "Perú posible", durante su gobierno, haya presionado a la justicia para que persiga al periodista por las denuncias de pederastia, motivo por el cual tuvo que salir del país.

"Oye, verdad ¡qué bonito!...Justicia poética. Ahora él no puede regresar y yo estoy acá. Debería ir a visitarlo. Seria chévere ir a tocarle la puerta a Palo Alto, California", manifestó Beto Ortiz, luego que Carlos Galdós fuera sarcástico al promocionar la reciente obra del periodista, titulada "Por favor, no me beses".

Por ello, cuando Carlos Galdós se le recordó que los papeles se han invertido, Beto Ortiz no dudó en manifestar que se había hecho "justicia poética".

Todo el hecho se dio cuando una oyente de radio Capital realizaba un enlace con el programa de Carlos Galdós, quien le indicó que el presentador de "El valor de la verdad" estaba en el programa promocionando su nueva novela. El presentador de el espacio no dudó en bromear con el periodista y trajo a colación el nombre del exlíder de la chakana.

"El nuevo libro ('Por favor, no me beses') llega gracias a Alejandro Toledo, por fina cortesía del prófugo. Las vueltas que da la vida: 'él está aquí y el otro está fugado", manifestó el hilarante conductor.

Beto Ortiz se burla de la justicia peruana y habla sobre Alejandro Toledo