Prueba de fondo de Inés Melchor rompe estereotipos

Luego de más de cuatro años de trabajar en el documental Prueba de fondo, basado en la lucha y emprendimiento de la atleta Inés Melchor, sus directores, Óscar Bermeo y Christian Acuña, se alistan para presentarlo en estreno este 30 en Huancayo y el 6 de junio a nivel nacional.

El filme narra la historia de nuestra deportista que en 2014 logró batir el récord sudamericano en maratón, marca que actualmente posee como la mejor maratonista de Sudamérica, guarda un mensaje de inspiración para los niños y jóvenes que quieren seguir el camino de Melchor en el deporte y de alguna manera es una muestra de empoderamiento de la mujer peruana.

“Fueron varias razones que nos motivó a realizar el documental además de nuestra pasión por el deporte. Una de ellas es que nos pareció que el logro de Inés no se lograba dimensionar como correspondía, hacía falta explorar más en su historia; otra motivación es que pensamos que ella merecía una especia de homenaje en tiempo presente y no un homenaje póstumo”, comentó Christian.

“No quisimos ficcionar sus historia porque consideramos que lo mejor era explorar en su cotidianidad de la forma más natural posible y mostrar de qué manera una mujer andina rompe los estereotipos demostrando que puede lograr lo que se propone a pesar de la discriminación”, acotó Óscar.

A su turno, Inés, agradecida con los directores, mencionó que lo que la convenció de aceptar protagonizar el documental fue saber que podía ayudar a nuevas generaciones en el atletismo. “Me alegra y me conmueve que mi historia pueda impulsar a niños a practicar deporte, el cual les puede abrir las puertas de distintos buenos hábitos y puede ser el vehículo para mejorar su estrato social”, mencionó.

“Prueba de fondo de alguna manera colabora con el empoderamiento de la mujer y muestra que nosotras somos capaces de alcanzar nuestros sueños. El camino puede ser difícil porque está lleno de dificultades como las lesiones y otros, pero con perseverancia y paciencia se alcanza la meta” agrega Melchor para luego comentar cómo fueron las grabaciones.

“Ha sido un proceso difícil, hasta ahora siento nervios de verme en la pantalla grande. Las cámaras no son algo con lo que me siento cómoda; por el contrario, fue un proceso difícil porque su sola presencia no me permitía concentrarme con normalidad, aunque una se va acostumbrando. Sin embargo no estoy para seguir con grabaciones, solo deseo que la gente disfrute del filme y yo continuar con mis actividades”, dijo.

Pese a ello, Christian y Óscar dejaron entrever que les gustaría mostrar en una segunda parte la despedida de Inés de las carreras anunciada para el 2020.

Como se conoce, Inés Melchor nació en Huancavelica, pero a muy temprana edad sus padres se mudaron a Huancayo, ciudad en donde ella se inició en el deporte de atletismo a los 12 años con una intensa preparación. ❖

datos