Leslie Shaw ahora incursiona en la salsa y asegura no tener género alguno [VIDEO]

Leslie Shaw inició su carrera musical en el género rock, luego en el reggaetón y ahora incursiona en la salsa. La cantante sorprendió a sus seguidores con la versión salsera del tema 'Duro y suave'.

Junto a Amy Gutiérrez, integrante de la orquesta 'You Salsa', Leslie Shaw se lució con su voz y pasos de baile al ritmo del género que representa a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

La nueva salsera publicó unas imágenes de lo que fue su presentación en el escenario, allí escribió un mensaje a sus fans que mostraron su sorpresa por el talento de la cantante.

"¡Salsa! Creo que un verdadero artista se puede desarrollar y acoplar de la mejor manera en cualquier género musical y anoche 'You Salsa orquesta' me invitó a cantar con ellos esta versión de 'Duro y suave' para ustedes y sé que lo disfrutaron tanto como yo. Para mí, música es música y la manera en la que la disfruto no tiene género alguno", escribió en su cuenta de Instagram.

El corto clip de Leslie Shaw obtuvo más de 30 mil 'me gusta' en menos de un día y cientos de comentarios que resaltaron el talento de la intérprete de 'La faldita'.

Leslie Shaw: "El rock pasó de moda"

Cabe recordar que Leslie Shaw inició su carrera como rockera y luego se relanzó con el género urbano. Incluso cuestionó el rock afirmando que era un género que había pasado de moda.

“¿Si este éxito lo podría haber tocado en el rock? No, porque el rock ya pasó de moda. Es un tema de actualidad. Ahora, el género urbano está en todas partes del mundo. Para vivir de la música tengo que darme a la actualidad. Mientras que pueda hacer música, soy feliz”, agregó la intérprete.