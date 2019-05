Melissa Klug publica polémico mensaje, ¿Indirecta para Jefferson Farfán?

Melissa Klug sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al publicar un impactante mensaje. Al parecer, las palabras que compartió la chalaca serían una indirecta para Jefferson Farfán.

A través de sus historias en la antes citada red social, la 'Blanca de Chucuito' mostró una carta en la que se habla de un ‘animal’ que tras abandonar a su familia se volvió infeliz, a pesar de la enorme cantidad de riquezas materiales que obtuvo tras ganar varios premios.

"Érase una vez un animal que vive en el océano. Este animal es muy famoso y reconocido por los mares, porque ha ganado muchos premios, medallas y tesoros. Por ello, es considero uno de los más deseados animales del océano y él sabe que puede hacer lo que quiere y tener lo que quiera y a quien quiere. Se siente hoy en día el rey de los mares, pero a su vez se siente tan vacío y les voy a contar por qué”, inicia el mensaje de Melissa Klug en Instagram.

En la publicación, se menciona que el personaje principal de la historia estuvo con “otras hembras” que solo lo buscaban por lo que poseía. Posiblemente, en referencia al rumor de que las mujeres que se han vinculado sentimentalmente a la ‘Foquita’ han estado con él solo por su dinero.

“Creció prácticamente solo, le faltó mucho amor cuando era un animalito indefenso, luego creció y tuvo una familia, pero como todo macho por su instinto animal se alejó de su hogar para conocer y probar a otras hembras de diferentes especies que le hacen creer que lo quieren de verdad cuando todo el océano sabe que es por puro amor a sus premios, medallas y tesoros”, señala la misiva.

“Este pobre animalito nunca se imaginó tener el poder que hoy en día se cree invencible, aparenta ser lo que no es su ego, se alimentó con tantos tesoros no sabe qué hacer con tanto, todos en el océano lo quieren y lo admiran por ser lo que hoy es, pero nadie sabe la verdad de este 'ANIMAL'", continúa el mensaje.

Al final de su publicación, Melissa Klug parece criticar la ausencia de Jefferson Farfán en la vida de sus dos pequeños hijos, Adriano y Jeremy. De acuerdo con lo mencionado, los menores estarían tristes por el hecho de que su padre se encuentre siempre lejos de ellos. "Se acuerdan que les dije que este animal tenía una familia? Y que este tuvo crías, bueno de tanto vivir en diferentes mares se olvidó de lo principal: sus crías, que ya están creciendo y no entienden por qué hay tantos viajes por el océano pero ninguno con ellos, hay tanto tiempo, pero muy poco para ellos, hay tantos regalos pero no para ellos. Hay tantas promesas, pero ninguna se cumple para felicidad de ellos”, indica la carta.



“Hay muchas preguntas que se hacen sus crías, pero una de ellas está a punto de lograr lo que su papá también logró y por fin entenderá las prioridades de su papá", añade. “Moraleja: Puedes ser el rey del mundo y tener muchas riqeuzas pero lo más valioso es reinar en el corazon de tu familia y eso no tiene precio”, finaliza el post de Instagram.

La publicación de Melissa Klug llega a solo días de que empezara a especularse que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habrían retomado su romance.

Melissa Klug se divierte con Christian Ramos tras terminar con Ítalo Valcárcel

Luego de anunciar el fin de su romance con Ítalo Valcárcel, Melissa Klug fue captada junto al futbolista Christian Ramos en la fiesta de cumpleaños de Jair Céspedes, amigo de ambos.