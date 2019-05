“El wasap de JB” vs “El reventonazo de la Chola”: así quedaron en el rating

El conductor de “El reventonazo de la chola”, Ernesto Pimentel, no pudo ocultar su alegría por el rating que logró su programa, el último sábado 25 de mayo.

Ernesto Pimentel aseguró que se siente contento por la buena aceptación que continúa alcanzando su espacio sabatino, que el último fin de semana se ubicó como el segundo programa más visto con 14,7 puntos de rating.

“Me siento agradecido y bendecido por el respaldo de mi público, quienes hacen que sigamos siendo el programa de humor más visto en todo el país. Sábado a sábado tratamos de hacer cosas nuevas y traer a invitados para dar lo mejor a los televidentes. El canal y los anunciantes están más que contentos con los resultados del programa, así que eso me satisface y reconforta mucho”, declaró el creador de ‘La Chola Chabuca’.

Ernesto Pimentel evita hablar de la competencia, sin embargo, resaltó que hay ‘público para todos’. “Nunca me he referido del trabajo de mis colegas por respeto, así que solo me queda aplaudir el trabajo que hacen y hay público para todos”, indicó la figura de América Televisión.

La competencia directa de “El reventonazo de la chola”, “El wasap de JB”, hizo 7,7 puntos de rating, casi la mitad de las cifras que registró el programa cómico de Pimentel.

Además, el programa que el sábado realizó una versión divertida de “Señores papis” ganó nuevamente a “El valor de la verdad”, que logró 11,8 puntos de rating.

El programa más visto del sábado 25 de mayo fue “El artista del año”, espacio que se ubicó como lo más visto de todo el fin de semana con 18.8 puntos en promedio. Este es el rating más alto que ha alcanzado el programa desde que inició esta temporada.

Durante la reciente gala de “El artista del año” hubo una noche de salsa con refuerzos. Así, se lucieron en la pista Yahaira Plasencia, Josimar Fidel, Paula Arias, Korina Rivadeneyra, Yaco Eskenazi, entre otros invitados. Y también regresaron al escenario de El artista del año Michelle Soifer, quien se incorporó como jurado, y la gran Melissa Loza, quien fue parte del desafío.

Rating del domingo 26 de mayo

El programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, obtuvo 16.4 puntos de rating el pasado domingo, coronándose así como el programa más visto del día.

Esta cifra es el puntaje más alto en lo que va de la temporada. En esta última edición, Susan Ochoa y Renzo Schuller demostraron la sazón que tienen en la cocina y como resultado, se dio un gran empate.