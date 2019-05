¿George Forsyth y Vanessa Terkes se divorcian? El alcalde de la Victoria responde

George Forsyth fue cauteloso en mencionar el polémico tema de su separación con Vanessa Terkes.. En menos de un año, la pareja renunció a su relación y sorprendió a todos con la noticia de su ruptura, pese a los detalles de amor que él tenía hacia ella en las redes.

El alcalde de La Victoria decidió volver a responder, pero ahora sobre las acciones que tomará en consecuencia de su separación definitiva de la actriz.

En una entrevista para Reporte Semanal, George Forsyth confesó que la situación que está atravesando es compleja y no esperó sufrirla de tal manera. Ante la pregunta de si está pensando en el divorcio, él respondió: "Obviamente es complejo. Es algo que nadie se espera, nadie da ese paso (el matrimonio) para caer donde hemos caído"

El burgomaestre se encuentra en largas jornadas laborales, por ello, los pobladores del distrito, conocido por el emporio comercial de Gamarra, han considerado que es el indicado para el puesto, incluso, su alta popularidad fue comparada con el presidente de la República.

Ante la insistencia sobre un posible divorcio, mantuvo la cautela en sus palabras pero dejó entrever que aún mantiene la comunicación con la actriz con la siguiente frase: "Eso es algo que mantenemos nosotros en privado".

Por otro lado, George Forsyth descartó que el anuncio de su separación sea parte de un plan para defender a Vanessa Terkes. de las mafias a las que se enfrentó. "Con los temas de mi matrimonio no se puede jugar", indicó.

El ex futbolista insistió que no se podía "dar el lujo" de una pausa frente a las "grandes responsabilidades" de su función. "Es difícil hablar de algo personal que causa gran dolor y fastidio. Lo bueno es que tengo tanto trabajo que me distraigo", concluyó Forsyth.