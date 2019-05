Karla Tarazona le envía tajante mensaje a Olenka Cuba

Karla Tarazona no dudó en responderle a Olenka Cuba, la novia de Leonard León, luego que esta asegurara que no es ninguna asesina después que la conductora le recordara su vinculación con un caso policial.

La presentadora fue enfática al señalar que jamás llamó asesina a la novia de su expareja. Ella indicó que solamente dijo que no se refería a temas policiales.

"¿Quién le ha dicho asesina? Yo no entiendo, no pongan palabras en mi boca que yo no digo. Yo ya he dicho, yo hablo de espectáculos no de policiales", manifestó a los medios en conferencia de prensa.

Además, aprovechó para dejarle en claro a Leonard León que si salió victoriosa en algunos juicio es porque presentó todas las pruebas de lo que dijo y no porque tenga influencias. "Eso no es un tema de soberbia, el que yo haya ganado en algunos procesos no quiere decir que tenga un plus o algún favor como ha dado a entender", indicó. "Los jueces decidieron absolverme y archivar los casos porque se dieron cuenta que las cosas que yo presentaba eran cosas que efectivamente demostraban mis palabras", añadió.

La también locutora radial dio a conocer que sus hijos con Leonard León se encuentran recibiendo tratamiento psicológico para poder sobrellevar la ausencia de su padre. "Mis hijos tienen psicóloga y todo. Ellos están en un tratamiento para que no les afecte tanto, para que no se les mienta. Les toco vivir una realidad y van a tener que afrontarla", expresó.

Por otro lado, Karla Tarazona habló sobre la relación que tiene actualmente con Christian Domínguez. La presentadora aseguró que el cantante está al pendiente de todo lo que sucede con su hijo Valentino y, además, dejó abierta la posibilidad de compartir junto a su hijo y al cumbiambero en algún momento.

"No ha llegado el momento de compartir los dos porque yo trabajo y estoy haciendo mis cosas y viceversa. Podría darse (un encuentro), pero por el momento no", indicó. "Es tema de papás si es que podría propiciarse un encuentro, pero por el momento estamos llevando la fiesta en paz", agregó.