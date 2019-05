Coto Hernández afecta la imagen de Michelle Soifer con nueva revelación

Carlos Hernández, mejor conocido en el espectáculo local como ‘Coto’, fue el último invitado de Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. Tras responder con la verdad 21 preguntas, el costarricense se llevó 50 mil soles (premio mayor del programa).

Una de las preguntas más polémicas que Beto Ortiz formuló a Coto Hernández estuvo referida a lo que tuvo realmente con la mujer que fue novia de su amigo. “¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo?”, expresó el periodista de Latina.

Tras hacer pausa por unos segundos, el bailarín costarricense dijo que “sí”. Al escuchar su respuesta, Beto Ortiz lo increpó por chocar con la mujer de su amigo (Erick Sabater).

El exparticipante de “Combate” indicó que se vinculó sexualmente con Michelle Soifer en la época en que él aún no era amigo del dominicano. Agregó que los encuentros iniciaron a fines de 2013 y se dio en varias oportunidades.

“A ella (Michelle Soifer) se le vinculaba con él, pero me decía que no tenían nada. Nos coqueteábamos, nos empezamos a ver y teníamos química (...) Ella no tenía que rendirme explicaciones de nada y yo tampoco tenía por qué reclamarle. En ese tiempo Erick no era mi amigo, así que no me importaba (...) Nos veíamos siempre, en mi departamento o en su casa”, dijo el costarricense en el sillón rojo.

Hernández también dejó una advertencia a quienes pretendan entablarle una demanda. “Infidelidad sí hubo y de todo lo que estoy diciendo, tengo pruebas de todo”, agregó.

No todo quedó allí. Coto Hernández dejó muy mal parada a Michelle Soifer al decir que la cantante tuvo el mismo comportamiento cuando ella ya tenía una relación con Kevin Blow. “Una vez me escribió y me dijo que había soñado conmigo. Sentí que quería tener un acercamiento conmigo, le decía que vaya a mi departamento, pero tuvo temor y nunca llegó”, indicó.

Michelle Soifer y Kevin Blow responden a Coto Hernández​

En tanto, en el programa de la competencia, Michelle Soifer fue presentada como la nueva integrante del jurado y manifestó sentirse afectada por las declaraciones de Coto Hernández.

“Hay muchas cosas que sí me afectan, pero lo importante es que tengo un respaldo muy grande, que es Dios, quien sabe todas las cosas que pasan y no me preocupa. Sigo adelante, tengo mi relación y está muy bien. De hecho que sí se ve afectada por estas cosas, pero todo bien con Kevin”, comentó la pareja de Kevin Blow.

Al ser consultada sobre las revelaciones de ‘Coto’ y la posible demanda, Michelle Soifer agregó: “No tengo nada que decir ni hablar de nadie. A estas alturas ya nada me decepciona ni me sorprende”.

Por otro lado, Kevin Blow utilizó su cuenta de Instagram para manifestar que “está cansado de tantas mentiras”, en alusión a las declaraciones de Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández en “El valor de la verdad”.

“La traición, deslealtad y la mentira son los principales talentos de las personas que me rodean. Estoy cansado de tantas mentiras y engaños”, sostuvo en sus redes sociales.