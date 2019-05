Circula comprometedora foto de Alejandra Guzmán con su exyerno

Una reciente fotografía de Alejandra Guzmán junto a Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía, fue motivo para que la cantante mexicana vuelva a estar en el ojo de la tormenta.

A través de Instagram, “Despierta América” compartió una imagen que fue calificada como “comprometedora”, en la que se ve a Alejandra Guzmán compartiendo en la playa un lindo momento con quien fuera su yerno.

En la fotografía se ve a la intérprete de “Eternamente bella”, “Mi peor error” y “Yo te esperaba” muy feliz en bikini, mientras abraza por la cintura a Christian Estrada, quien también presume su trabajada figura.

Como era de esperar, las diversas reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos aseguraron que la foto no tiene nada de “comprometedora”, otros cuestionaron duramente a Alejandra Guzmán por seguir en contacto con el ex de su hija y no con Frida Sofía.

“Esa es una degenerada, cómo va ha tener una relación con el novio de su hija”, “Esa mujer no se pone en su puesto”, “¿Comprometedora? Solo veo dos adultos disfrutando un calurozo dia de playa”, “Son los medios de comunicación los que destruyen la imagen de los artistas, aquí no se ve nada de comprometedora, son dos personas en la playa disfrutando su día” y “¿O sea en Despierta América todos se abrazan con todos para las fotos y son comprometedoras?”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Dicha foto salió a la luz luego de que Alejandra Guzmán se mostrara afectada por la situación que vive con su hija Frida Sofía.

‘La Guzmán’ compartió en Instagram su triste estado de ánimo que incluso le ha llevado hasta las lágrimas. Sin embargo, la mexicana aseguró que gracias a su público está saliendo adelante.

“Gracias Houston, fueron un par de horas hermosas. Hicieron que la tristeza se volviera alegría”, escribió Alejandra Guzmán junto a un emoticone de carita llorando.

Días atrás, Christian Estrada utilizó su cuenta de Instagram para acabar con las especulaciones sobre su supuesto romance con Alejandra Guzmán a través de un comunicado.

“Por medio del presente quiero expresar que no tengo, ni tuve, ni tendré una relación personal con la señora Alejandra Guzmán. A ella, al igual que ustedes, le expreso todo mi respeto”, escribió el exnovio de Frida Sofía.

Christian Estrada explicó qué es lo que realmente lo une a Alejandra Guzmán. “Detallo mi cercanía con el equipo de trabajo de La Guzmán; mis hermanos forman parte del crew, vivo en California y, ¿a quién no le gusta estar cerca de un equipo exitoso?”, añadió.

El modelo aprovechó su comunicado para llenar de elogios a la hija de Silvia Pinal. “Sobre la señora Guzmán, sólo puedo decir que por mi experiencia, con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto como madre, persona y profesional”.

Estrada también habló acerca de su rompimiento con Frida Sofía. “Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”, concluyó en Instagram.