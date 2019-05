Maluma cierra su Instagram tras ser acusado de maltrato animal [VIDEO]

Maluma es uno de los cantantes más carismáticos de la música mundial, sin embargo, algunos de sus fanáticos lo han acusado de abuso animal, por lo que el colombiano decidió cerrar su Instagram. A pesar de haber lanzado su álbum "11:11" hace solo unos días, el reggaetonero decidió dar un paso al costado en la red social.

Maluma: Cantante es acusado de maltrato animal

Maluma mostró un tierno vídeo junto a algunos animales exóticos bajo la leyenda: "Soy demasiado hermosa atte. Mala Mia". Sin embargo, los fanáticos reprobaron su accionar:"Libres son más hermosos todavía", "Todo bien, pero que esté en su hábitat será el mejor lugar", "¿Qué hace ese animalito fuera de su hábitat?", "Estos animales deben ser libres, no son mascotas para cumplir caprichos de los humanos", "Muy tierno, pero con su libertad", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Instagram.

Instagram: Maluma arremete contra fans

Maluma no se aguantó nada y a través de Instagram se pronunció en contra de sus fanáticos: "Oye, estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león con 'Mala Mia'. ¿Por qué hay gente tan estúpida que cree que eso es una mascota mía? Ustedes no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron", empezó el colombiano.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota", agregó Maluma en Instagram.

"Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación. Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", aseguró Maluma en Instagram.