‘The Hot Zone’, el thriller sobre el virus del Ébola

‘The Hot Zone’ es la nueva serie de National Geographic. Basada en el libro de Richard Preston, la historia es ambientada en 1989, cuando desde un laboratorio científico en Washington DC, el mortal virus del Ébola hace su primera aparición y amenaza con expandirse. La producción es protagonizada por Julianna Margulies (ganadora de los Globo de Oro y de los Emmy por ‘The Good Wife’) como la teniente ‘Nancy Jaax’, al mando de un grupo de soldados y científicos que intenta salvar vidas. Noah Emmerich, ganador del premio de la crítica por ‘The Americans’, interpreta a ‘Jerry Jaax’.

¿Qué te atrajo del papel?

Fue un guion muy bien escrito: muy emocionante, muy entretenido, mucho drama humano, mucho drama científico en el que estoy interesado. Realmente disfruto de la ciencia y me interesan las enfermedades. Es un mundo realmente fascinante.

Tu personaje avanza y hace un trabajo intenso para tratar de mantener a los demás a salvo. ¿Puedes describir algunas de las apuestas personales de Jerry Jaax?

Bueno, mi personaje da un paso adelante y pone mucho de sí en riesgo. Creo que está realmente aterrorizado ante la posibilidad de perder a su esposa. Ellos tienen dos niños, ambos están en este campo, que es una especie de campo de riesgo en términos de acercarse tanto a la enfermedad mortal. Creo que realmente siente que si uno de ellos va a estar en la zona caliente y corre el riesgo de morir, debería ser él. Hay un momento en el guion cuando habla de eso con su esposa. Él dice: “Mire, ambos sabemos que yo soy el prescindible de nuestros hijos. No pueden perder a su madre”.

Tú y Julianna interpretan a una pareja casada que tiene años de historia. ¿Cómo te acercas a algo así?

Conocí a Julianna el primer día que estábamos filmando, así que nos encontramos media hora antes de que las cámaras rodaran. Y la primera escena que filmamos fue en realidad una escena bastante emocional que necesitaba que la historia y el peso de esta relación estuvieran entretejidos en la dinámica de los personajes, por supuesto. Ambos habíamos hecho nuestra tarea: la tarea de un actor es construir esas relaciones, hacerlas reales, darles textura, darles sustancia y el olor de la historia. Hemos estado en esto bastante tiempo, los dos, y ambos vinimos preparados.

¿El miedo expone ciertos defectos o fortalezas?

En esta historia, creo que el miedo que más tiene Jerry en este mundo es perder a su esposa. Por lo tanto, lo motiva a actuar realmente y ponerse en peligro por proteger a su familia. Él no huye de él, no está paralizado por ello; entonces, creo que es una respuesta bastante admirable.

¿Hay algún desafío para usted al retratar a una persona de la vida real frente a un personaje ficticio?

Es una presión muy diferente interpretar a alguien que existe. Piensas bastante en cómo van a recibir tu rendimiento, porque no quieres que sean infelices. Por otro lado, no he conocido a Jerry Jaax. Solo estoy tratando de, con suerte, capturar la esencia de sus motivaciones y sus acciones.❖

