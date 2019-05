Alejandra Guzmán admite que está triste tras pelea con Frida Sofía [VIDEO]

Hace unos meses, Frida Sofía dio de qué hablar sobre sus problemas con la hija de Luis Miguel, Michelle Salas. Al poco tiempo, la modelo dio señales de que tampoco mantendría una buena relación con su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Como se sabe, y por declaraciones de ambas mujeres, la intérprete de "yo te esperada" y la joven están alejadas desde hace tiempo.

La prensa y los seguidores de la cantante querían saber del por qué del distanciamiento. En medio de la intriga, un programa mexicano sacó a la luz un video donde Alejandra Guzmán se encontrada con Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía.

Los usuarios en redes sociales deslizaron que la artista mantendría una relación con el joven, y este habría sido el motivo de la pela entre de las dos mujeres.

Ante esto, el mismo hombre en cuestión envió un comunicado para negar cualquier vínculo sentimental con la veterana cantante.

“No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán”, indicó el joven.

“Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo, agregó.

En tanto, Frida Sofía tuvo duros comentarios hacia su madre, a quien la acusó de meterse con sus exparejas.

Las últimas declaraciones de la joven, quien ahora intenta hacerse un nombre en el mundo de la música, habrían devastado a Alejandra Guzmán, ya que en su más reciente concierto reveló que se siente muy triste.

Guzmán se presentó en Houston, Texas donde su fiel público le brindó su apoyo para superar el terrible drama familiar por el que está pasando.

"Gracias Houston, fueron un par de horas hermosas. Hicieron que la tristeza se volviera alegría", escribió la mexicana en su cuenta oficial de Instagram.

Los seguidores de la intérprete no dudaron en enviarle mensajes de ánimos: "Acércate a tu hija, no hay nada más importante en esta vida que los hijos, no pierdas más tiempo, te necesita", "Queremos que siempre seas feliz. Haz dado mucho, te toca recibir todo el amor del mundo", fueron algunos de los comentarios.

No se acuerda de su hija

Frida Sofía reveló que perdió contacto alguno con su madre, pues aseguró que la artista no la llamó por el día de su cumpleaños.

“Ya no hay comunicación, ya no hay respeto… Ahora, si yo estoy tan mal y soy mala hija, ¿por qué no me ha regañado? Ni para mi cumpleaños me marcó”.

“No sé si es rencor. Es como una traición bien fea”, agregó.