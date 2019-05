Yahaira Plasencia le responde a La India tras menospreciarla en vivo

La salsera peruana Yahaira Plasencia reapareció el último sábado en el programa de Gisela Valcárcel para reforzar a Jaime ‘Choca’ Mandros, quien la semana pasada estuvo en el ojo de la tormenta por salvarse de una polémica eliminación en “El artista del año”.

Tras demostrar lo ensayado junto al conductora de “Estás en todas”, la cantante peruana aprovechó la oportunidad la responder a La India, luego de que el español Santi Lesmes la mencionara.

“Si no lo digo, reviento. Fíjate si eres grande, que hasta La India te tiene envidia”, dijo el juez del programa “El artista del año”, a lo que Yahaira Plasencia solo atinó a reírse.

Santi Lesmes no tuvo problemas en expresar su apoyo a la artista peruana y agregó sobre la intérprete de “Mi peor venganza”. "Si ella volviera a nacer, no quisiera ser La India, sino Yahaira Plasencia".

Durante su presentación en el reality de Gisela Valcárcel, la salsera Yahaira Plasencia se enfrentó de nuevo a La India, quien manifestó que la artista peruana era más una "bailarina y vedette" que una exponente del género musical.

La expareja de Jefferson Farfán tomó la palabra para asegurar que respeta a la salsera puertorriqueña, pero indicó que no hay que ocultar lo que una tiene. "Yo admiro muchísimo a La India, es una cantante con mucha trayectoria. Tiene su punto de vista sobre cómo me visto, pero a mí me gusta. O sea, soy joven y tengo un bonito cuerpo, pues. Siempre hay que mostrar un poquito", expresó la peruana.

Semanas atrás, cuando llegó a Perú para su presentación en el festival “Una Noche de Salsa”, La India indicó que Yahaira Plasencia era "muy talentosa" pero la llamó “vedette” por las diminutas prendas que usa en sus presentaciones.

"Ella es muy talentosa, pero es más de bailarina y de vedette. La salsa no es de vedette, es de respeto y de salón. La Lupe (salsera cubana) una mujer muy sensual, nunca la veían en pantys, ni brasieres, pero transmitía mucha sensualidad. Celia era amor, ella ni siquiera era de sacarse los zapatos en público. Las mujeres deben saber que no se vende sexo, sino talento", comentó Linda Bell Viera Caballero, nombre real de La India.

Yahaira Plasencia regresó a la pista de "El artista del año"

Yahaira Plasencia reapareció en “El artista del año” y lo hizo para cantar una salsa, género que domina a la perfección. La cantante reforzó a Choca Mandros al ritmo de "La gozadera", pero no lograron los mejores comentarios del jurado.